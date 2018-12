DV Connection presenta #Bollicine e "La Notte degli Dei" al Bobadilla di Dalmine (BG)... mentre a febbraio 2019 arriva Miss Valseriana

Gli eventi organizzati da DV Connection a dicembre 2018 sono tanti e tutti offrono occasioni di divertimento a chi ha voglia di far tardi con stile ed eleganza.

Tra l'altro già è stata comunicata "La Notte delle Miss", una serata decisamente attesa che si terrà il 22 febbraio 2019 alla Tenuta Colle Colle Piajo di Nembro (BG, Via Piajo 1), ovvero l'elezione di Miss Valseriana, un evento che fa parte delle selezioni ufficiali di Miss Italia 2019.

Ma andiamo con ordine.

Sabato 15 dicembre 2018 il party al Bobadilla di Dalmine (BG) è #Bollicine. E' un nuovo appuntamento rivolto ad un pubblico che ama una musica house, che ha voglia di trascorre una serata di puro divertimento ed allegria in un locale elegante e raffinato. Prima si cena, poi dalle 23 si balla e ci si diverte fino le 4 del mattino con tutto lo staff Groove. La musica è di qualità: lo special guest dj è LMC, il dj resident è Blitz, alla voce c'è Jacopo.

E a Capodanno 2019? Al Bobadilla di Dalmine (BG) c'è "La Notte degli Dei". Iniziamo con un regalo d'eccezione. Chi prenota subito il proprio cenone può vincere un viaggio per due persone ad Atene, patria degli Dei dell'Olimpo! La cucina del Boba è capace di accontentare anche i più esigenti, il live show è di Pago, un artista capace di far ballare e sorridere chiunque. Dalle ore 23.30 arriva al Bobadilla chi ha cenato altrove e la festa continua fino alle 6 del mattino con la musica live, con il sound di Ervin dj, la voce di Cristian Donati, l'animazione Boba... Tutto qua? Ovviamente no. Allestimento a tema 'divino', gadget, premi, sorprese... La serata si conclude all'alba (o forse ancora più tardi) con cappuccino e brioche per tutti.





#Bollicine by DV Connection @ Bobadilla - Dalmine (BG)

3494410654, 3355971113, 035561575

www.facebook.com/Bollicineboba/

www.facebook.com/diviconnection/

www.facebook.com/bobadillaclub/

Bobadilla.it

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG