I prossimi giorni vivranno un appuntamento molto importante, ossia il nuovo ultimo meeting della Federal Reserve.

Ancora una volta l'attesa è rappresentata dal fatto che la banca centrale americana potrebbe annunciare l'avvio del tapering, ossia il progressivo ritiro degli stimoli economici.

Secondo alcuni analisti, tale riduzione potrebbe iniziare dal mese di novembre e, per tale motivo, il meeting Fed di questa settimana sarebbe l’ideale per dare l'annuncio, in modo da preparare il mercato.

Una decisione che se venisse effettivamente presa, in base al rafforzamento del dollaro degli ultimi giorni, sembrerebbe essere gradita ai mercati finanziari.