Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questo mercoledì, a sorpresa, si è recato a Bruxelles per partecipare alla 16ª riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, guidato dagli Stati Uniti insieme a più di 50 paesi. Scopo della missione, quello di rafforzare il sostegno militare a Kiev in vista del prossimo inverno.

Durante una breve conferenza stampa con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, Zelensky ha dichiarato di voler discutere una serie di questioni, ma ha sottolineato che una delle priorità è costituita dai sistemi di difesa aerea in previsione di una nuova campagna di attacchi missilistici russi contro le infrastrutture energetiche ucraine durante l'inverno.

Lo scorso 21 settembre, le forze russe hanno lanciato il loro primo significativo attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina da sei mesi a questa parte. Secondo Kiev, anche questo inverno, la Russia cercherà di paralizzare la rete elettrica del Paese con attacchi su larga scala, esattamente come un anno fa.

Stoltenberg ha sottolineato l'importanza di rafforzare le capacità di difesa aerea dell'Ucraina, poiché sono fondamentali per proteggere "le città, l'economia e le infrastrutture critiche". Ha avvertito che Putin prevede di utilizzare l'inverno come "arma di guerra" e gli alleati della NATO stanno lavorando per prevenire ciò attraverso nuovo sostegno alla difesa aerea di Kiev.

Il segretario generale ha detto al presidente Zelenskyj che "la vostra lotta è la nostra lotta, la vostra sicurezza è la nostra sicurezza e i vostri valori sono i nostri valori. E saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Inoltre ha indicato che "rafforzeremo ulteriormente le nostre relazioni e aiuteremo l'Ucraina a procedere verso l'adesione alla NATO".

Nell'occasione, diversi Paesi partner dell'Ucraina hanno annunciato importanti pacchetti di aiuti militari, con il Belgio che si è unito alla Danimarca, ai Paesi Bassi e alla Norvegia, impegnandosi ad inviare un numero non specificato di caccia F-16, anche se a partire dal 2025.

Prima del vertice, il ministero della Difesa tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di circa 1 miliardo di dollari, comprendente i sistemi di difesa aerea Patriot, IRIS-T e Gepard. In seguito ai suoi colloqui con il presidente rumeno Klaus Iohannis a Bucarest il 10 ottobre, Zelensky ha anche elogiato i nuovi aiuti militari dalla Romania, che dovrebbero concentrarsi sull'artiglieria e la difesa aerea.