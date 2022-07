Napoli, quartieri spagnoli. Due attrici, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, si scambiano un bacio a favore di camera per promuovere una serie tv.

Una suora che passa di lì per caso, vede le due ragazze, peccatrici, e le separa:

"Ehiii! Che fate?.... Il diavolo... Gesù, Giuseppe e Maria!"

#suora:

Perché una religiosa ha separato le attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson mentre stavano per scambiarsi un bacio durante uno shooting fotografico nei Quartieri Spagnoli di Napoli per la promozione della serie tv "Mare Fuori" pic.twitter.com/z1cTSSXaSX — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 18, 2022

Il tutto è molto divertente, ma in realtà è tragicamente divertente. Perché in Italia, oltre ad una vecchia suora, ci sono anche dei giovani politici che, in pratica, con altri metodi più incisivi e più pericolosi, fanno esattamente la stessa cosa con l'unica differenza che in quel caso non solo nessuno ride, ma li applaude pure... anzi, li vota!

Che fa la suora? Vuole impedire a due ragazze, che oltretutto in questo caso fingono perché stanno interpretando un ruolo, di fare ciò che loro desiderano. In sostanza, la suora vuole negare a due ragazze il diritto di essere felici nel modo in cui loro si sentono di poter essere felici.

La stessa cosa che fanno Lega e Fratelli d'Italia che pretendono di rappresentare gli interessi degli italiani, attaccando e negando diritti a chiunque sia minoranza, rappresentata di volta in volta come nemico di turno su cui gli italiani veri - in questo caso maschi e femmine che si accoppiano, ma senza divertirsi troppo, solo per fare figli in nome di Dio - possano sfogare le loro frustrazioni, i loro problemi o i problemi del Paese.

Sinceramente, in tutto questo, non c'è nulla da ridere, ma molto di cui preoccuparsi.