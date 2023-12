Le due principali competitors di quest'anno per la corsa agli Oscar nella categoria Miglior attrice sono: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) ed Emma Stone (Povere Creature!) che al momento si stanno dividendo i principali riconoscimenti assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Dietro di loro si conferma l’attrice tedesca Sandra Huller (Anatomy of a Fall) tallonata da Carey Mulligan (Maestro).

Per il 5° nome gara aperta tra ben 4 attrici: Greta Lee (Past Lives), Margot Robbie (Barbie), Fantasia Barrino (Il colore viola) e Annette Bening (NYAD). Oltre ad altre 2 performance femminili che potrebbero fare breccia nel cuore degli Academy.