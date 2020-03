Da venerdì 6 marzo in radio, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Per non perderti ancora”, il nuovo singolo di Giuseppe Salsetta. Il brano intenso e toccante è stato scritto da Tiziano Orecchio e prodotto da Mimmo Mignogna.

«Ho scelto di interpretare questo brano perché mi ha colpito sin da subito, è stato amore al primo ascolto. La sua melodia fa vibrare l'anima e si sposa perfettamente con il testo e devo dire che, inciderla mi ha emozionato tantissimo» - afferma Giuseppe Salsetta - «É un amore che va oltre a tutto, che penetra sotto la pelle e che fa male, uno di quelli che segna e rimane dentro. Spero che, anche a voi arrivi questo».

Tiziano Orecchio, autore del brano commenta: «Le rughe nelle mani per sempre parlano di te... per non perderti ancora vive la trasposizione dell'amore, i riflessi di una storia mai veramente finita che vive di ricordi intensi legati su un doppio filo incollato all'anima».

Il brano "Per non perderti ancora" è accompagnato da un video per la regia di Cesare Maria Solito, girato a Taranto.