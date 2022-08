Piove sul bagnato in casa Juventus. In vista della partita di debutto che vedrà i bianconeri impegnati contro il Sassuolo, oltre all'infortunato Pogba, alla lista degli indisponibili si va ad aggiungere anche il portiere Wojciech Szczesny.

Infatti, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita persa ieri dall'undici di Allegri contro l'Atletico Madrid per 4-0, Szczesny è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra che richiederanno un tempo di recupero di circa 20 giorni.

Anche in questa stagione si prospetta un avvio difficile per la Juventus che, al momento, anche in attesa di alcuni rientri, appare comunque una squadra incompleta almeno nei reparti difesa e centrocampo.