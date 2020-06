Mentre i virologi, in Italia, sembrano volersi distinguere con affermazioni non proprio coincidenti con quelle dei loro colleghi, forse in modo da ritagliarsi uno spazio in tv diffondendo tutto e l'esatto contrario in relazione all'attuale pericolosità del virus e ad una possibile seconda ondata, il coronavirus è ancora ben presente in Italia e in base ai test si scoprono anche nuovi focolai e, come accade in altri Paesi, soprattutto nei luoghi di lavoro.

È il caso del corriere Bartolini (BRT) a Bologna dove, dopo che due magazzinieri nei giorni scorsi sono stati trovati positivi al Sars-CoV-2, oggi si è scoperto un vero e proprio focolaio, in seguito ai tamponi cui sono stati sottoposti gli altri dipendenti della sede.

Così, sono risultati positivi al coronavirus 44 dipendenti, tutti asintomatici ad eccezione di uno che presenta i sintomi della Covid.

L'azienda, però, ha chiuso solo i magazzini e continua ad operare per quanto riguarda logistica e consegne.