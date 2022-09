In attesa che inizi l’Awards Season emergono le prime aspettative della critica americana verso le interpretazioni maschili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista.

Tra i potenziali competitors spiccano tre nomi: Ke Huy Quan per il film campione di incassi Everything Everywhere all at once, Paul Dano nel prossimo e atteso film di Steven Spielberg, The Fabelmans, Ben Whishaw per l'apprezzata pellicola di Sarah Polley dal titolo Women Talking.