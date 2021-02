L’Assessore Simone Magistri ha reso noto che l’Ufficio Straordinario Emergenza Covid-19 Messina, diretto dalla Commissaria ad acta Maria Grazia Furnari e coordinato dalla Dott.ssa Marinella Ruggeri nei 9 distretti della provincia di Messina, ha avviato in collaborazione con la Rete Civica della Salute un servizio di “Supporto psicologico” per sostenere i cittadini utenti dell’ASP di Messina, residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario D-27. “L’obiettivo – spiega Magistri – è fornire una risposta ai bisogni psicologici nell’ambito dell’emergenza Covid-19, per prevenire, ascoltare, contenere le forme di disagio e/o il malessere psicologico prodotto dall’isolamento. Per il Distretto di Milazzo è stata individuata quale referente Psicologo la Dott.ssa Valeria Monforte”.

Per richiedere il supporto psicologico per i cittadini dei comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D-27 è possibile contattare il servizio al numero di rete fissa 0909290809 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. Lo stesso Magistri ha reso noto che, grazie alla collaborazione attivata dal Comune nei giorni scorsi con l’Osservatorio Violenza e Suicidi – Sede Sicilia, è stato attivato uno sportello di ascolto per prevenzione del rischio suicidario e supporto per stress da Covid-19. ​

Il servizio, che si va ad aggiungere ed integrare allo sportello di ascolto Covid-19 attivato dall’Assessorato ai Servizi Sociali già nello scorso mese, mira in particolar modo a prevenire – grazie all’intervento qualificato di Psicologi, Legali e Psicoterapeuti dell’Osservatorio Violenza e Suicidi – ogni forma di violenza, anche informatica e non diretta (compresi cyberstalking, cyberbullismo) e si occuperà altresì di prevenzione del rischio suicidario e supporto psicologico per stress da Covid-19. ​

Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì al numero di telefono 388/9077924.