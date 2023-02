Domenica 19 Febbraio, a partire dalle ore 15.30, dalla 33ª Edizione del Carnevale Aradeino il gruppo media Ditutto (media partner ufficiale della kermesse) e LecceVideo, in collaborazione con Inondazioni.it, effettueranno una DIRETTA TV STREAMING che sarà trasmessa dall'emittente pugliese Mediterranea TV. La diretta, inoltre, sarà visibile sulle pagine Facebook Carnevale Aradeino, Ditutto Channel, Lecce Video, Inondazioni.it e sul canale Youtube DituttoMovie.

Alla conduzione del programma Tommaso Barone ed Emy De Donno che durante la Diretta, oltre a presentare i Carri Allegorici e dei Gruppi Mascherati che sfileranno alla 33ª Edizione del Carnevale Aradeino, intervisteranno gli ospiti Vip della kermesse direttamente dal Central Stage in piazza San Nicola. Gianfranco Ascalone e Gregorio Laganà saranno invece gli inviati tra pubblico per dei divertenti interventi live. La regia è curata da filmaker Gino Brotto. La diretta si potrà seguire su SmarTV e attraverso qualsiasi device collegato ad Internet come iPhone, Smartphone, Tablet, Pc, ecc. Info Diretta su www.ditutto.it



33ª EDIZIONE DEL CARNEVALE ARADEINO

Si svolgerà Domenica 19 e Martedì 21 Febbraio 2023 la 33°esima edizione del Carnevale Aradeino, evento ormai consolidato negli anni e che dopo due anni di "fermo obbligato" torna a invadere viale della libertà ad Aradeo.

Sei i carri allegorici di prima categoria che sfileranno in parata e che offriranno uno spettacolo unico. Quindici i gruppi mascherati in preparazione che si sfideranno a suon di coreografie e costumi colorati. Oltre millecinquecento i figuranti in costume provenienti sia dal comune salentino che dai paesi limitrofi, ormai presenze fisse della manifestazione e che sicuramente fino al 19 Febbraio aumenteranno.

Confermate in entrambe le serate la "festa in piazza" del Carnevale, con la musica dal Central Stage selezionata da dj aradeini e di Radio RNS. Condurranno l’evento Michele Bovino e Tekemaya e a breve si annunceranno i nomi degli altri ospiti della kermesse.



Due le iniziative media della kermesse:

Martedì 21 lo "Sciacuddhruzzi Tour", coordinato dall'Assessorato alla Cultura, che ospiterà quindici tra giornalisti, instagrammer e blogger che racconteranno live le emozioni e le storie della kermesse sui loro canali media.



La manifestazione di quest'anno è dedicata al compianto sindaco di Aradeo Luigi Arcuti, che prima di diventare primo cittadino è stato per anni il Presidente del Gruppo Carnevalesco Aradeino "Oscar Tramacere", con il merito di aver portato l'evento del Carnevale Aradeino ai livelli che tutti conosciamo.

L'inizio della sfilata carnevalesca è per le ore 15:30 di Domenica 19 Febbraio, con il carico di coriandoli e di entusiasmo tipici del Carnevale Aradeino. L'evento è Patrocinato dal Comune di Aradeo, Provincia di Lecce – Salento d'Amare e Regione Puglia.