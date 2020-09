Daniel McVicar, noto in Italia per avere interpretato il personaggio di Clarke nella soap opera Beautiful, dopo che l’ex moglie, Virginia De Agostini, ha ritirato le accuse per maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare, può tirare un sospiro di sollievo. «Come ho dichiarato anche a Domenica Live, da Barbara D’Urso, in esclusiva per lei, adesso voglio dimostrare in tribunale la mia estraneità ai fatti. La signora D’Urso mi ha dato la possibilità e lo spazio per spiegare le mie ragioni e quello che ho passato e sono sicuro che riuscito a dimostrare che persona sono davvero», racconta l’attore americano.

La vicenda ha portato McVicar in tribunale e non può ancora dirsi conclusa, come spiegano i legali Anna Rizzo e Elisa Civallero: «Il processo continuerà anche se le accuse sono state ritirate, la prossima udienza ci darà la possibilità di ascoltare i testimoni e le dichiarazioni di Daniel McVicar, per fare chiarezza. Ci batteremo per dimostrare la sua completa estraneità ai fatti».

E ci crede Mc Vicar:«Spero che questa storia sia presto alle mie spalle – ha concluso McVicar – voglio tornare in modo sereno alla mia attività di attore e regista senza più incubi ed è stato bello tornare in uno studio tv e farlo in un programma stupendo come Domenica Live e da una signora della tv come Barbara che ha saputo mettermi a mio agio . Continuerò a vivere a Torino e seguire come padre il mio piccolo Pietro».