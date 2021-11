Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan, Inter-Napoli sono gli incontri clou della13.a giornata di Serie A.

Lazio-Juventus si disputerà sabato alle ore18. Sempre sabato, alle 20:45, al Franchi si sfideranno Fiorentina e Milan. Infine, Inter-Napoli saranno di fronte domenica alle ore 18.



Lazio-Juventus

La Juventus ha perso solo due delle ultime 33 sfide di Serie A contro la Lazio, entrambe arrivate dal 2017 in avanti: completano 24 successi bianconeri e sette pareggi. La Lazio ha subito gol in tutte le ultime 16 partite interne di Serie A contro la Juventus.

In caso di successo, la Lazio potrebbe vincere tre partite casalinghe consecutive di Serie A senza subire gol per la prima volta dall'ottobre 2015, quando la panchina biancoceleste era occupata da Stefano Pioli (quattro in quell'occasione).

La Juventus ha segnato solo un gol nelle ultime sei gare di campionato: non accadeva da ottobre 2008, con Claudio Ranieri in panchina. In caso di sconfitta, la Juventus potrebbe perdere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020, nelle ultime due panchine fuori casa in campionato di Maurizio Sarri.

Comunque, non bisogna dimenticare che Paulo Dybala in tutte le competizioni in carriera da quando gioca in Italia ha la Lazio come "vittima" predefinita con 11 reti.



Fiorentina - Milan

Il Milan ha perso solo due delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Fiorentina - tre pareggi e sei successi, inclusi gli ultimi due: i rossoneri non registrano una striscia vincente più lunga dal periodo tra il 2008 e il 2011, dove le vittorie in quel caso furono sette.

L'ultima vittoria interna della Fiorentina contro il Milan in Serie A risale all'agosto 2015: un 2-0 firmato con un incredibile calcio di punizione di Marcos Alonso e da una rete di Josip Ilicic - da allora due successi esterni per i rossoneri e tre pareggi.

La Fiorentina è l'unica squadra a non aver ancora trovato il pareggio in questa Serie A TIM (6V, 6P) - nei maggiori cinque campionati europei come la Viola solamente il Borussia Dortmund (11G, 8V, 3N).

La Fiorentina ha vinto per 3-0 le ultime due partite interne di Serie A TIM: in una singola stagione del massimo campionato, i viola non registrano più successi consecutivi in casa dal settembre 2018, quando sulla panchina sedeva l'attuale allenatore del Milan Stefano Pioli.

Questa partita vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina) durante la stagione in corso di Serie A.

Il Milan è la vittima preferita in Serie di Riccardo Saponara con tre gol in nove partite. Zlatan Ibrahimovic, invece, ha segnato nove gol contro la Fiorentina in Serie A: aggiungendone uno diventerebbe il 24º giocatore nella storia in doppia cifra contro quattro squadre diverse: Roma, Palermo e Parma, e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella.



Inter - Napoli

L'Inter è rimasta imbattuta nelle sfide contro il Napoli degli ultimi due campionati di Serie A, ottenendo tre vittorie e un pareggio: l'ultimo successo degli azzurri risale al 4-1 del maggio 2019, ottenuto sul proprio campo.

Il Napoli però contro l'Inter non ha segnato neppure una rete nelle ultime quattro trasferte di Serie A . L'ultima rete azzurra a San Siro è quella di Callejón nell'aprile 2017.

C'è comunque da sottolineare che in questa stagione l'Inter non ha ancora vinto in Serie A contro squadre che lo scorso campionato si sono classificate tra le prime sette, registrando una sconfitta con la Lazio e tre pareggi con Juventus, Milan e Atalanta.

Il Napoli non perde in campionato da 21 partite (aprile 2021 contro la Juventus) e in questo parziale ha vinto ben 16 volte, 5 i pareggi: gli azzurri sono a sole cinque gare dall'eguagliare la loro striscia record di imbattibilità in Serie A registrata quando in panchina vi era Sarri, tra marzo e novembre 2017 (26 di fila).

Luciano Spalletti ritrova l'Inter, che ha allenato per 76 partite di Serie A TIM tra il 2017 e il 2019: l'ultima volta che ha affrontato da avversario i nerazzurri a San Siro in campionato, la sua squadra ha vinto (Inter-Roma 1-3 del febbraio 2017).

Tra le squadre affrontate almeno due volte da allenatore in Serie A TIM, il Napoli è quella contro cui Simone Inzaghi ha la più alta percentuale di sconfitte (70%, frutto di sette KO, un pareggio e due vittorie in 10 partite di campionato).

Quella tra Inter e Napoli è anche la sfida tra il miglior attacco del campionato (Inter, 29 gol fatti) e la miglior difesa (Napoli, solo 4 gol subiti); l'Inter inoltre è la squadra che ha subito in percentuale più gol su palla inattiva (il 54% del totale, sette su 13), mentre il Napoli è quella che ha messo a segno più gol da fermo finora (11).

Infine, l'Inter è la vittima preferita di Fabián Ruiz che da quando veste la maglia del Napoli ha segnato ai nerazzurri tre reti: un gol a San Siro in una semifinale di Coppa Italia e una doppietta in Serie A nel maggio 2019.