L'ASUS Chromebook CX1400CKA è una potente soluzione portatile che unisce performance affidabili a una grande praticità.

Prestazioni Potenti e Versatilità

Il processore Intel Celeron N4500 insieme a 4GB di RAM e un'ampia memoria da 128GB eMMC garantiscono prestazioni fluide e veloci, ideali per attività quotidiane e multitasking. La presenza di Intel UHD Graphics 600 offre un'esperienza visiva chiara e vivida.

Design Elegante e Portabilità

Con un design sottile e leggero, questo notebook da 14" Anti-Glare è progettato per una portabilità senza sforzi. Lo chassis ultraportatile lo rende perfetto per essere trasportato ovunque, garantendo comodità e stile in movimento.

Funzionalità Avanzate e Sicurezza

L'ASUS Chromebook CX1400CKA è dotato di aggiornamenti automatici e una solida protezione antivirus integrata. Queste caratteristiche garantiscono che il dispositivo sia costantemente aggiornato e protetto, offrendo tranquillità agli utenti.

Verdetto Finale

L'ASUS Chromebook CX1400CKA è una scelta eccellente per coloro che cercano un notebook affidabile e performante. Offre una combinazione di prestazioni affidabili, design elegante e funzionalità avanzate, rendendolo un'ottima opzione per un uso quotidiano versatile.