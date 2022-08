Di Vincenzo Petrosino - Salerno -

Ecco l'armata di coloro che sperano ancora, come coda di cometa e non come stelle, di giungere a Roma per mettersi nelle tasche i famosi 15.000 euro al mese.

Per lo più l'armata di coloro che si saranno iscritti per partecipare alle parlamentarie sarà costituita da ex trombati che ancora sognano e sperano, dai parlamentari che vorrebbero la seconda legislatura e da qualche new entry, magari paracadutata.

Ormai, il gioco dei cinque stelle è risaputo, trito e ritrito. Innanzitutto altro che non cordate... In questo momento gli ex staranno cercando voti per i loro caporali. Tutti coloro che hanno presentato le candidature, spesso degli attivisti che sul territorio credono ancora alle 5 stelle, se non portati a Roma saranno persone alle quali la bocca sarà comunque tappata per sempre.

Perché? E' il metodo antico del M5s... se ti candidi e non riesci a superare le parlamentarie, che scordatevelo che non siano pilotate, sei uno che "trombato volevi la poltrona". Insomma solo chi non conosce davvero i 5 stelle può ancora pensare che all'interno vi sia la democrazia.

Tra l'altro, da statuto,

Non possono presentare la propria candidatura coloro che risultino sospesi (anche solo in via cautelare) dall’Associazione o che siano stati espulsi dall’Associazione, ancorché il provvedimento di espulsione non sia definitivo. Il Presidente, sentito il Garante, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura; tale giudizio può intervenire in qualsiasi momento dell’iter fino allo scadere del termine per il deposito delle liste elettorali. e......... ciliegina sulla torta .......

Non potranno, inoltre, presentare la loro candidatura coloro che abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’immagine del MoVimento 5 Stelle, del suo simbolo e del suo Garante o siano stati parte ricorrente e/o parte attrice e/o parte convenuta e/o resistente in giudizi promossi da o avverso il MoVimento 5 Stelle e/o il suo Garante.

Cosa significa questo? Significa che non potranno rientrare le antiche menti pensanti del movimento... se qualcuno non è gradito, verrà a a galla quel post, quella foto o quella intervista…

Insomma a Napoli si dice "fatt'accattà a chi nun t'sap", fatti ingannare da chi non ti conosce.

Alla fine chi ha avuto il coraggio storico di criticarli, di mettere a nudo le varie problematiche, di contrastarli…. ed è ed era più 5 stelle di molti non sarà dentro. Ecco la truffa M5s, ecco perché Conte fallirà e i veri storici attivisti, quelli pensanti, quelli che avrebbero potuto benissimo fare i ministri senza andare a cercare… gente che facesse tremare i polsi e che poi è fuggita via, affosseranno il Movimento 5 stelle o per lo meno remeranno contro.

Ho letto addirittura di gente che "sentirebbe il richiamo della patria"… per il quale presenterebbe la propria candidatura... Non scherziamo perché la patria è cosa seria… non mascheriamo il richiamo della patria con i 15.000 euro e i privilegi della casta, evitiamo almeno di offendere l’intelligenza di molti.

Comunque vada sui social è evidentissimo che i vaffa sono tanti, molti non voteranno e tanti non andranno con i 5s .Ricompare con frequenza superiore al normale la frase "traditori". Io davvero mi sentirei preoccupato se fossi al posto di molti che dopo 10 anni non saranno più a Roma. Molti non sono più amati nel territorio e non credo che potranno fare campagna elettorale. Ci si baserà solo sulle emozioni e su quella parte di giovani e meno giovani che con il reddito di cittadinanza un poco campano e un poco imbrogliano.

Per il resto anche quei pochi che giungeranno a Roma , senza spalle e senza consulenti capaci potranno solo fare altri cinque anni di nulla .

Qualcuno direbbe: e chi votiamo? A questa domanda non saprei rispondere perché la fede è una cosa e il cervello altro. Il conflitto è sempre presente e credo che esprimere il voto sia cosa assolutamente utile, ma vedere le accozzaglie in campo, l'attuale legge elettorale… fa cadere le braccia...

Cosa dire ? Non credo che il M5s attuale sia il M5s del 2012. Credo che il sogno a 5 stelle sia fallito e morto e naufragato per stessa colpa, incapacità e mentalità dei primi "terminali di rete che eleggemmo" e che hanno completamente fallito il loro compito nelle istituzioni. Troppe deroghe, hanno fatto dimenticare le 5 stelle, hanno fatto dimenticare ambiente e territorio, non hanno fatto proprio nulla per la Terra dei fuochi, per la Basilicata, per Sarroch, per il Sulcis, per Gela, per Vado Ligure, per la Tav, per la Tap, per il consumo del suolo, per gli aeroporti...

Altro che ministero della Transizione ecologica, molti di loro non conoscono neppure la differenza tra un inquinante e un animale notturno! Non parliamo poi di alcuni campani che pur di tentare di far costruire un aeroporto a Salerno, hanno parlato di aeroporto green con "aerei elettrici o ibridi" (Cammarano). Devo ammettere che sono deliziosi nelle barzellette. E se pensiamo che una senatrice pur conoscendo che alcuni inquinanti possono avere un ruolo nel rischio di cancro per le donne, continua a volere aeroporti ed emissioni e per di più… "si ricandida in Campania" (Gaudiano)... Beh, siamo alla frutta.

Comunque le parlamentarie coincidono più o meno con le famose "stelle cadenti" di San Lorenzo... che di fatto sono meteore, residui di comete.... ma nel caso dei 5 stelle il nome calza a pennello.



