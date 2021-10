Apertura della terza sede farmaceutica a Cepagatti.

Questa mattina il Vicesindaco Annalisa Palozzo, l'assessore Camillo Sborgia, il Consigliere Germano Farinaccia insieme alle farmaciste Mariachiara Raglione e Daniela Rossi Principe hanno tagliato il nastro per l'apertura della nuova farmacia, a Villareia, in una cerimonia ristretta nel rispetto delle normative anti-Covid.

Le dichiarazioni del Vicesindaco Palozzo: "Da quasi dieci anni il nostro territorio attendeva l'apertura della terza sede farmaceutica. Abbiamo lavorato in questi primi anni di mandato affinché ci fosse uno scorrimento delle graduatorie regionali e dunque per far finalmente aprire la sede della farmacia sita in prossimità delle frazioni di Vallemare e Villareia, perché crediamo che la farmacia non sia solo un punto vendita ma un servizio socio sanitario per tutti i cittadini, soprattutto i più anziani limitati negli spostamenti. Un bel risultato che si rende particolarmente utile in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui anche le farmacie e i farmacisti stanno dando il loro prezioso contributo per il tracciamento e la lotta al coronavirus".