“Le intese firmate oggi favoriranno relazioni più proficue fra chi crea tecnologia Made in Italy e chi ha a disposizione i capitali per incentivare le idee e renderle concrete e utilizzabili a vantaggio dell’evoluzione del settore elettrico”: lo ha affermato l’AD e DG di Terna Giuseppina di Foggia, sottolineando il valore strategico dell’accordo raggiunto.



Terna, l’accordo con il Consolato italiano e Innovit per sostenere le startup innovative

Terna ha firmato un’importante intesa con il Consolato Generale d’Italia, a San Francisco, con lo scopo di sostenere e accelerare le startup italiane ad alto grado di innovazione. In particolare, il supporto si concretizzerà nell’accompagnare queste società nella loro crescita e nel favorire la collaborazione con partner tecnologici locali. È stato inoltre siglato un memorandum of understanding con Innovit (Italian Innovation and Culture Hub) dalla durata di tre anni, nel corso dei quali le due importanti realtà si sosterranno a vicenda nelle iniziative di open innovation e supporteranno congiuntamente startup promettenti. “Le intese siglate tra Terna, eccellenza italiana e leader europea nella transizione verde, il Consolato Generale e il nostro Italian Innovation and Culture Hub Innovit a San Francisco favoriranno il sostegno a startup innovative italiane nel formidabile ecosistema della Silicon Valley, a beneficio della transizione energetica e della nostra economia”: così Mariangela Zappia, Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, ha commentato il successo della partnership. “Questa unione tra un grande gruppo industriale e i nostri avamposti negli USA rappresenta un esempio perfetto del ‘fare sistema’ che è al centro della strategia di diplomazia della crescita della Farnesina”.

La presenza di Terna in Silicon Valley



Non è la prima volta che Terna dà luogo a importanti collaborazioni nell’area. Nel 2020, ha avviato una partnership con l'ecosistema della Silicon Valley, consolidando successivamente la sua presenza nella Bay Area dalla seconda metà del 2022. Terna ha poi istituito la "Innovation Antenna" a San Francisco, con l'obiettivo di presidiare fisicamente l'ecosistema dell'innovazione in Silicon Valley e di collaborare con aziende innovative locali e americane. Questo impegno si traduce non solo nello scouting di progetti innovativi per la transizione energetica ma anche nella creazione di relazioni con startup e attori dell'innovazione negli Stati Uniti, condividendo esperienze e know-how.