In Campania, martedì, si è registrato il solito violento temporale con fenomeni intensi, fuori norma, che ormai sono però da considerare un'abitudine.

Particolarmente colpita la provincia di Avellino dove in alcune aree sono caduti fino a 90 mm di pioggia in una sola ora. A causa della sua collocazione, Monteforte Irpino è quello che ha subito maggiori danni, con l'acqua esondata dai torrenti a monte che ha travolto le strade del piccolo comune insieme a fango e detriti, portandosi via tutto quello che era in strada e allagando negozi e abitazioni.

Un disastro ampiamente annunciato, visto che già in passato era avvenuto un simile disastro, portando alla realizzazione di opere - vasche di contenimento a monte - che sono state abbandonate per incuria, finendo per essere inglobate da sterpi e boscaglia.

Quanto accaduto nel centro storico di Monteforte Irpino ieri era già accaduto lo scorso anno e parzialmente anche pochi mesi fa. I danni sono ingenti, ma almeno non si registrano vittime.

Ma, dato che oramai sappiamo che il cambiamento climatico genera sempre più di frequente eventi atmosferici estremi, non possiamo però stupirci delle conseguenze se nulla viene fatto per prevenirne i danni, quando le possibilità esistono.



Crediti immagine: www.facebook.com/photo/?fbid=3052693304951427&set=a.1418179405069500