Impensabile qualche decennio fa oppure complesso e costoso comandare qualcosa a distanza... accendere una luce, una caldaia, un computer, una telecamera di sorveglianza o qualsiasi altra cosa.

In realtà con gli interruttori Wi-Fi e una linea internet con un router che gestisce lo Wi -Fi diventa estremamente semplice comandare qualsiasi cosa a distanza.

Gli interruttori sono affidabili ed esiste anche una custodia per esterni. Basta collegare da un lato la rete a 220 volts e dall'altra l'uscita .

Si scarica un programmino gratuito sul proprio telefono, si accende l'interruttore wifi si tiene premuto un piccolo pulsante. La rete Wi-Fi viene riconosciuta e accedendo al programma si ha il pieno controllo di tutti gli interruttori Wi-FI installati.

In questo modo è possibile accendere le luci da migliaia di chilometri di distanza, accendere il computer per operare in remote, comandare una caldaia o qualsiasi altro apparecchio elettrico.

Esistono poi interruttori Wi-Fi già cablati come prese oppure classiche scarpette multi prese Wi-Fi . Ognuno può dare libero sfogo alla propria fantasia per utilizzare questi interruttori.





www.youtube.com/watch?v=cIRU17UQhUU