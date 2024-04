La Fiamma Olimpica per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata accesa martedì 16 aprile, durante una cerimonia speciale tenutasi nel sito archeologico di Olimpia, in Grecia, nell'evento che ogni quattro anni segnato l’inizio del viaggio della Fiamma dalla Grecia verso la città in cui si terrà la nuova edizioni delle olimpiadi: nel 2024 è la volta di Parigi.

A causa del cielo nuvoloso, l'attrice greca Mary Mina, nel ruolo di alta sacerdotessa, ha acceso la torcia utilizzando una fiamma di riserva prodotta durante la prova generale della cerimonia secondo il metodo tradizionale, con i raggi del sole che si riflettono in uno specchio cilindrico parabolico, sprigionando il calore che accende la torcia.

Dopo l’accensione, la fiamma olimpica ha iniziato un viaggio di undici giorni attraverso la Grecia, portata dalla prima tedofora, l’ex nuotatrice francese Laure Manadou. Il 26 aprile, la fiamma sarà consegnata agli organizzatori di Parigi 2024 nello Stadio Panathinaiko di Atene.

Successivamente, la fiamma si imbarcherà per la Francia a bordo del tre alberi Belem e arriverà a Marsiglia l'8 maggio. Infine, raggiungerà Parigi il 26 luglio, in tempo per la Cerimonia di Apertura della 33.a edizione dei Giochi Olimpici che si concluderà l'11 agosto.





Crediti immagine: twitter.com/WorldAthletics/status/1780532441909784652/photo/1