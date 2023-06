Pranzare o cenare presso i ristoranti di Domina Zagarella Sicily - Santa Flavia (Palermo), nell'estate 2023 è un'ottima idea per chi ha voglia di rilassarsi dopo una lunga stagione di lavoro e stresse. La location, con il panorama sul Golfo di Porticello e Capo Zafferano, fa il resto.



Infatti chi ha voglia di rifocillarsi qui trova tante proposte, tutte all'altezza delle aspettative dei più esigenti. Ai piatti de La Zagara, che porta in tavola la perfetta combinazione di cucina internazionale e siciliana, si aggiungono quelli del Pool Restaurant & Pizzeria, che è aperto anche per chi non soggiorna all'interno della struttura. Cotte in forno a legna e preparate solo con ingredienti freschi e genuini, le pizze di Domina Zagarella Sicily sono perfette per una piacevole serata da trascorrere in famiglia o con amici.



Chi poi vuol regalarsi una intera giornata da sogno può poi scegliere The Beach Luxury Club, hot spot aperto a bordo piscina e di fronte al mare aperto dal mattino a notte fonda. Anche in questo caso la struttura è aperta anche chi non soggiorna presso Domina Zagarella. La stagione del locale creato da Manuel Dallori è iniziata con una novità importante per quel che riguarda il cast artistico che che mette in scena i dinner show. Insieme a tanti artisti internazionali in Sicilia porta anche Raffaele Cibelli, performer trasformista e showman che ha lavorato a lungo con il Circo Orfei. Giudice ad All Together Now, celebre show di Canale 5, riesce a regalare emozioni. I dinner show del sabato sera di The Beach mettono insieme in modo nuovo, al ritmo giusto, piatti d'eccezione del suo menu alla carta e spettacoli di qualità assoluta.



Sempre molto attesa al The Beach Luxury Club @ Domina Zagarella Sicily è poi la Cena Siciliana del martedì sera, disponibile su prenotazione. E' un vero viaggio nella cucina siciliana in cui si assaggia e si gusta davvero di tutto. Si parte con una Caponata Di Melanzane della Tradizione decisamente invitante, per poi proseguire, tra gli altri piatti, con Zucca In Agrodolce e Sarde A Beccafico. Ecco poi il Panino Con Milza, le Panelle e Cazzilli, le immancabili Arancine, lo Sfincione Palermitano, il Timballo di Anelletti al Forno

e i Bucatini con le Sarde. Si prosegue con altri piatti di pesce simbolo della cucina della splendida Sicilia: Cous Cous Di Pesce San Vitese, Pesce Spada Panato Agli Agrumi Di Sicilia. Sarebbe già abbastanza, ma c'è anche la carne: Falso Magro in Salsa Domenicale, Salsiccia e Puntine di Maialino alla Griglia. Si chiude con due dolci d'eccellenza: Cassata Al Forno e Cannolicchi Con La Ricotta. Tutto questo per 50 euro a persona, un rapporto qualità prezzo davvero sorprendente.



I Vini serviti e materie prime usate dagli chef del The Beach nei piatti arrivano da aziende siciliane della zona, seguendo la filosofia del Chilometro Zero. Il pesce fresco è quello dei pescatori del Golfo Porticello, che ospita il secondo porto d'Italia per qualità e quantità del pescato.



Nella carta dei vini di The Beach si fa notare un "vino della casa" decisamente eccezionale: è The Beach Luxury Club I.P.G., un rosso Terre Siciliane che passa circa 3 mesi in botte di rovere, così ha un gusto più corposo. Si fa notare prima ancora di stapparlo, grazie alla sua etichetta personalizzata nera con oro e diamante. The Beach lo produce in esclusiva in collaborazione con la Cantina Duca di Salaparuta. Chi invece preferisce la birra, ecco una Bionda artigianale Made in Sicily, la Birra Artigianale delle Madonie, che è disponibile anche nella versione Cristalli di Manna e Fiori di Frassino. Chiudiamo in bellezza, con un olio d'eccezione: è il Prizium, prodotto da Sicania Farm, situata a Prizzi, un paese di montagna in provincia di Palermo.



Cos'è Domina

www.domina.it



Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/



The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily, con vista sul Golfo di Porticello. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show internazionali.