Il recente aggiornamento nell'ambito dell'anteprima Insider di Windows 10 22H2, conosciuto come build 19045.3757 (KB5032278), introduce la tanto attesa funzionalità di Copilot. Questa novità è disponibile esclusivamente per i membri del programma Insider, offrendo una primissima visione di Copilot su Windows 10.

Dettagli sull'Aggiornamento: La nuova build inaugura il rollout di Copilot per le edizioni Home e Pro di Windows 10, versione 22H2. Gli Insider interessati possono abilitare questa funzionalità tramite Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. Il rollout di Copilot è previsto procedere gradualmente nel corso dei prossimi mesi.

Impatto e Esclusività: È importante notare che i dispositivi con Windows 10 Pro gestiti da organizzazioni, così come le edizioni Enterprise ed Education sulla versione 22H2, non parteciperanno inizialmente alla distribuzione di Copilot. Gli amministratori IT possono prepararsi a integrare Copilot seguendo le indicazioni fornite da Microsoft.

Funzionalità e Limitazioni Conosciute: L'icona di Copilot apparirà sulla barra delle applicazioni, ma sono presenti alcune limitazioni. Tra queste, l'instabilità dopo l'uso del pulsante "Aggiorna" e il supporto limitato per configurazioni multi-monitor.

Il debutto anticipato di Copilot su Windows 10 22H2 offre agli Insider la possibilità di esplorare questa nuova funzionalità. Pur considerando le attuali restrizioni, questo passo rappresenta un significativo avanzamento nell'evoluzione del sistema operativo.