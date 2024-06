Lasciatevi conquistare dalla freschezza e dal gusto degli gnocchi freddi! I nostri gnocchi sono a temperatura ambiente, pronti per regalarvi un'esplosione di sapori che vi sorprenderà.

Ricette facili e veloci:

In questa pagina troverete diverse idee per preparare gnocchi freddi in pochi semplici passaggi, perfetti per un pranzo o una cena leggera e gustosa. Che siate amanti del pesce o delle verdure, qui troverete la ricetta che fa per voi!

Gnocchi di ricotta con tonno e carciofi: un connubio classico che piacerà a tutti. La ricotta dona morbidezza agli gnocchi, mentre il tonno e i carciofi regalano un gusto deciso e saporito.

Gnocchi di patate con tonno e mazzancolle: un piatto fresco e mediterraneo, ideale per le giornate più calde. I pomodorini e il basilico aggiungono un tocco di colore e sapore.

Gnocchi di patate con zucchine, mazzancolle e pesto ai fiori di zucca: un'esplosione di sapori primaverili in un piatto unico. Il pesto ai fiori di zucca regala un gusto delicato e raffinato.

Gnocchi di patate con vongole e zucchine: un piatto dal sapore di mare, perfetto per gli amanti dei frutti di mare. Le vongole donano un gusto intenso e persistente, mentre le zucchine aggiungono un tocco di freschezza.

Scegli la tua ricetta preferita e provala subito!