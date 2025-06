In uscita su tutte le piattaforme digitali il 6 giugno 2025

A volte l’estate arriva prima del calendario e quando ci mette lo zampino Donatello Ciullo, arriva con una chitarra, una camicia a fiori e un mondo che si beve con una cannuccia. È questa l’immagine surreale e irresistibile che accompagna l’uscita di “Coccobello”, il nuovo singolo dell’artista pugliese in uscita il 6 giugno, che promette di diventare la colonna sonora delle giornate più leggere dell’anno.

Con un sound che miscela chitarre acustiche dal tocco gentile, ritmi latini appena accennati e una produzione che lascia spazio al respiro e alla luce, “Coccobello” è una canzone che ti mette il sorriso senza mai scadere nel banale. La voce di Ciullo è calda, confidenziale, quasi a voler sussurrare all’orecchio di chi ascolta una storia di fuga, sole e leggerezza. Il titolo è un omaggio ironico e affettuoso all’iconico richiamo dei venditori di cocco sulle spiagge italiane, ma qui diventa una metafora del bisogno di evasione e semplicità.

«Volevo scrivere una canzone che sapesse di sabbia e vento, ma anche di quei momenti in cui ti rendi conto che la felicità è fatta di piccole cose», racconta Ciullo.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/0tgN5NfH65kPgoWpG4XJB2?si=1dcde9aa094d4ab1

Il brano è accompagnato da una copertina dal sapore rétro-pop, in cui l’artista appare con una chitarra in mano mentre il mondo, letteralmente, viene sorseggiato come un cocktail. Un’immagine che racconta bene lo spirito giocoso ma non superficiale del pezzo.

Donatello Ciullo, già noto per la sua scrittura intimista e il gusto per arrangiamenti eleganti, firma con “Coccobello” uno dei suoi brani più accessibili ma al tempo stesso più curati. Un singolo che riesce a fare ciò che la buona musica leggera dovrebbe sempre fare: farti sentire un po’ meglio, anche solo per tre minuti. Se state cercando un brano che vi accompagni in macchina verso il mare o semplicemente vi porti lì con la fantasia, “Coccobello” potrebbe essere la risposta.

Instagram: https://www.instagram.com/donatellociullo/

YouTube: https://www.youtube.com/@donatellociullo

Facebook: https://www.facebook.com/ciullodonatello/

Web Site: https://www.donatellociullo.it/