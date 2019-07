Il presidente Trump? Praticamente un razzista...

Elijah Cummings, membro del Partito Democratico eletto alla Camera in rappresentanza del distretto di Baltimora, sabato è stato oggetto della gogna social del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che lo ha definito un bullo, invitandolo ad occuparsi prima di tutto del suo distretto elettorale, un posto disgustoso, infestato da topi e roditori, oltre che uno dei luoghi peggiori e più pericolosi degli Stati Uniti in cui vivere.

Perché tanto accanimento?

Per due motivi. Uno riguarda il modo in cui l'attuale amministrazione gestisce i migranti al confine sud degli Stati Uniti.

La scorsa settimana, Cummings, durante un'audizione ha rimproverato il segretario alla sicurezza nazionale Kevin McAleenan per le condizioni delle strutture che ospitano i migranti al confine tra Stati Uniti e Messico.

"Credi di fare un ottimo lavoro" ha chiesto Cummings a McAleenan "quando un bambino è seduto nelle proprie feci e non può fare una doccia? Nessuno di noi vorrebbe vedere i nostri figli vivere in una condizione simile".

E così Trump, via social, ha dichiarato che il "Confine" è pulito, efficiente e ben gestito, mentre Baltimora, come già anticipato in precedenza sarebbe per lui uno dei posti peggiori degli Stati Uniti.

Immaginate come possa aver replicato il sindaco di Baltimora, Bernard Young, alle dichiarazioni di Trump! Anche il presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi, di cui Cummings fa parte, ha difeso il proprio deputato etichettando come razzisti gli attacchi di Trump.





.@RepCummings is a champion in the Congress and the country for civil rights and economic justice, a beloved leader in Baltimore, and deeply valued colleague. We all reject racist attacks against him and support his steadfast leadership. #ElijahCummingsIsAPatriot https://t.co/2LG8AuQrHh