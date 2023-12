Microsoft e la Menzione di Windows 11 24H2: Il Possibile Impatto sui Rumors su 'Windows 12'

La recente menzione di "Windows 11 24H2" da parte di Microsoft ha gettato nuova luce sul dibattito in corso riguardante la prossima evoluzione del sistema operativo Windows. Questa comparsa inaspettata potrebbe avere ripercussioni significative sui rumors riguardanti l'attesa versione di 'Windows 12'.

Con i rumors iniziali che indicavano il rilascio di 'Windows 12' nel giugno 2024, la comparsa di "Windows 11 24H2" ha suscitato interrogativi sulla direzione futura di Microsoft. L'ambiguità di questa menzione ha portato a una serie di speculazioni tra gli appassionati della tecnologia.

Identificata all'interno di una policy group legata alla funzionalità DMSA in Active Directory (AD), la menzione di "Windows 11 24H2" potrebbe indicare varie possibilità: potrebbe essere un semplice placeholder per 'Windows 12', un aggiornamento di funzionalità per Windows 11 nel 2024 o persino un errore di denominazione.

Questa incertezza ha alimentato ulteriori speculazioni sulla prossima mossa di Microsoft nel mondo dei sistemi operativi. Mentre la comunità tech aspetta ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft, la discussione e l'attenzione su 'Windows 12' e le implicazioni di "Windows 11 24H2" continuano a crescere.

In conclusione, questa nuova menzione potrebbe indicare cambiamenti significativi nella roadmap di Microsoft per il futuro del suo sistema operativo. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quale sarà il futuro effettivo di Windows in luce di queste nuove scoperte.