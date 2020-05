Immagine del cimitero di Vasto



Moltissimi cittadini mi hanno sollecitato a fare una visita al cimitero Di Vasto per prendere visione dello stato di degrado.

Questa mattina, incredulo per l'abbandono, ho pensato di fare alcune foto.

Non voglio fare commenti. Rivolgo una preghiera all'assessore al cimitero Barisano per fare un sopralluogo e poter così dare il decoro che merita al cimitero di Vasto, che da quando è iniziata la pandemia nulla è stato fatto in termini di manutenzione.

I nostri defunti meritano ben altre attenzione.



Orlando Palmer

Associazione Movimento Iustitia Nova