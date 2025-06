Solo chi ha avuto un animale, cane, gatto o qualsiasi altro animale domestico, che ha vissuto la sua vita con noi, fino all’ultimo respiro e spesso accompagnandolo nell’ultimo suo passaggio terrestre, può comprendere l’angoscia, il dolore, il senso di smarrimento che ci pervade, nell’attimo in cui l’animale “ci lascia”!

L’idea di immaginare che il nostro amico a “quattro zampe” anche in un ipotetico aldilà, corra felice in distese sconfinate verdi, insieme ai suoi amici è una visione auspicabile e vivida nei ricordi che spesso accompagnano i nostri sogni anche a distanza da anni in cui è avvenuto il distacco col proprio animale.

Sognare quindi, il proprio cane, o gatto venirci incontro come faceva da vivo, che significato può avere? Perché un sogno del genere può esserci utile, anche nel partecipare attivamente a mitigare l’ansia e lo stress, della vita di tutti i giorni? Perché, anche sognare il nostro animale che non c'è più, oltre a farci star meglio, può anche migliorarci nei rapporti con gli altri? Perchè l’animale in sogno riveste un significato che va al di là della mera interpretazione del sogno e si lega a completare e sorreggerci in un momento più difficile della nostra vita? Cosa ci dicono le ultime interpretazioni dei sogni in materia di animali in sogno? Che simbolo riveste il nostro amico a quattro zampe nei nostri sogni? E cosa ci dice la Chiesa nel merito? Se volete scoprire tutto, vi invitiamo a cliccare qui