Momento di gioia e di festa per la comunità di Ciantro. Sabato l’Arcivescovo di Messina mons. Giovanni Accolla ha celebrato il rito di dedicazione della nuova chiesa della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo.

D’ora in avanti la chiesa potrà svolgere tutte le funzioni e le attività pastorali in favore dei fedeli residenti nei quartieri di Ciantro e San Paolino. A guidare la parrocchia è stato scelto don Piero Di Perri Santo. Alla cerimonia sono intervenuti oltre all’arcivescovo il vicario Francesco Farsaci, diversi parroci della diocesi e autorità civili e militari.

Presente il Sindaco Pippo Midili, definitosi “onorato ed orgoglioso” di partecipare al momento della dedicazione di quella, che sarà la sua parrocchia, poiché egli vive proprio a Ciantro.

“Ringrazio l’Arcivescovo Accolla per l’attenzione data e per aver scelto un prete giovane, che, sono certo, farà bene. Abbiamo bisogno di tanta fede soprattutto in questo periodo. Come istituzione saremo vicini a padre Piero e alle istituzioni”.

L’Arcivescovo ha anche auspicato che la chiesa possa essere “quel plus valore, di cui si ha bisogno, specie in questo periodo” invitando tutti ad essere vicini ai più deboli e alle persone in difficoltà.

“È un momento importante per la vita di questi quartieri, – ha aggiunto il parroco don Piero Di Perri Santo – perché segna la realizzazione non soltanto del progetto di padre Cutropia, ma il compimento dell’attesa di tantissimi fedeli, che in questo luogo hanno gustato la gioia di riunirsi insieme per crescere nella fede e fare l’esperienza di famiglia cristiana”.

La chiesa della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo è sorta per intuizione di don Peppino Cutropia, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Milazzo, il quale, notando l’espansione edilizia in atto negli ultimi decenni del secolo scorso nei quartieri Ciantro e San Paolino, ha avvertito la necessità di un nuovo luogo di culto per la comunità milazzese.