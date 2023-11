ADA-ASSISTENZA E TRASPORTO FAMILIARE RADDOPPIA.

ADA - trasporto e Assistenza familiare è un servizio erogato in forma privata, da persona qualificata e giuridicamente autorizzata, interviene nell'ambito territoriale fiorentino e provincia ed è rivolto ad anziani, minori e disabili, per raggiungere agevolmente luoghi di cura, di lavoro, centri diurni, strutture sanitarie, scolastiche, eventi ludici/ricreativi e ritorno.

Aiuta le famiglie a risolvere con serenità tutte le problematiche legate alla mobilità dei soggetti più deboli, può essere programmato sia in forma collettiva che individuale, in base alle esigenze degli utenti e in relazione alle diverse destinazioni.

E' un servizio autorizzato e accreditato dal Comune di Firenze, come da L.R. 82/09, e si prefigge di essere sempre pronto per dare aiuto alle persone svantaggiate e alle loro famiglie. Il titolare Giacinto Tufaro, pensionato di 72 anni, con competenza acquisita in ambito regionale e riconosciuta a livello europeo, svolge direttamente come operatore individuale l’attività da professionista per il trasporto e l’assistenza a persone con limitata autonomia personale.

In questi anni di attività si è reso conto che da solo non riesce a soddisfare le tante richieste e ha deciso di invertire la domanda del sistema: far fare alle famiglie quello che non riesce a fare lui.

La novità sta nel fatto di poter soddisfare ancor di più le carenze riscontrate nei servizi alla persona svantaggiata, mettendo a disposizione della famiglia, un mezzo a guida con patente B, dotato di caratteristiche per trasporto portatori di handicap in carrozzina, garantendo la circolazione in ZTL, corsie preferenziali e zone pedonali di cui gode il mezzo attrezzato, offrendo così una risposta alternativa alla sempre più carente disponibilità di volontari negli enti preposti e all’acquisto di un'auto attrezzata per disabili.

Nello specifico si tratta di ausilio gratuito temporaneo per disabili (auto attrezzata), coperto di assicurazione e revisione valida, per soddisfare lo spostamento del disabile in carrozzina sul luogo programmato, generalmente enti di cure sanitarie, RSA, centri diurni, visite specialistiche. ecc.

Per definire in modo personalizzato il corrispettivo non previsto dal comodato e le caratteristiche dell'accordo programmatico, ci si avvale del rimborso spese che verrà quantificato a fine servizio in base ai km percorsi per A/R, facendo riferimento ai consumi per carburante, assicurazione, bollo e manutenzione, con evidente responsabilità dell'autista familiare per danni causati con dolo ed eventuali sanzioni al codice della strada.

Inoltre, ADA - Trasporto e Assistenza familiare risponde alle esigenze del comodato e del trasporto della persona disabile, con la collaborazione di una figura professionale dedicata che seguirà, illustrando, le funzioni prima del ritiro dell'auto attrezzata.

Nota: "Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c)" e per gli accordi verbali non necessita di registrazione.