Gli indizi sulla salute del cervello possono trovarsi nell'intestino. È importante quindi tenere sotto osservazione il ruolo dell'asse intestino-cervello in relazione alle condizioni di salute e decidere poi il tipo di interventi sull'intestino per fornire sollievo in alcuni disturbi di salute mentale.

Odore di brownies in forno. Ascoltare una pubblicità per una patatina salata. Vedere un dolcetto preferito dell'infanzia alla cassa. Tutti possono risvegliare ricordi che guidano il desiderio di cibo.

Ma cosa succede se il desiderio invece di provenire dal naso, dalla vista, e dal gusto venisse da un altro sistema sensoriale? Nel profondo dell'intestino si nasconde il sistema nervoso enterico, parte del sistema nervoso autonomo che funziona indipendentemente dal sistema nervoso centrale del corpo, guidando i desideri e i comportamenti umani. Ha più cellule nervose del midollo spinale.

"L'intestino, proprio come la pelle o il naso, ha un tipo di cellula che riconosce gli stimoli e scarica impulsi elettrici". L'intestino e il cervello modulano le funzioni reciproche".

Bohórquez è uno dei tanti neuroscienziati, endocrinologi, microbiologi che studiano e fanno delle ricerche cercano nell'intestino per capire meglio il cervello. Nell'ultimo decennio é stato scoperto che l'intestino contiene sensori che inviano rapidamente messaggi al cervello per aiutarlo a decidere quali cibi mangiare, quanto bene dormire e persino se provare dolore.

I ricercatori stanno estraendo la connessione intestino-cervello per il suo potenziale per trattare una vasta gamma di condizioni. Alcune di queste sono ovviamente legate all'intestino, come l'obesità e la sindrome dell'intestino irritabile, ma alcune invece sono molto meno ovvie, come l'osteoporosi e il disturbo da stress post-traumatico.

È la capacità dell'intestino di agire senza alcun input dal cervello o dal midollo spinale che ha ispirato a etichettarlo come "il secondo cervello". Ma mentre l'intestino, che include lo stomaco è in grado di agire da solo, in pratica, la comunicazione scorre costantemente tra i due.

“Il cervello è come il CEO. Invia istruzioni generali all'intestino su come lavorare". I sensori nell'intestino, a loro volta, inviano molti input su come vengono prese le decisioni nell'intestino stesso, inviando informazioni al cervello su cosa sta succedendo nel loro ambiente di lavoro. Raccolgono queste informazioni dai sensori nel rivestimento dell'intestino e le trasmettono al cervello attraverso i nervi vagali e spinali.

"I nutrienti in aree specifiche dell'intestino stanno fornendo informazioni a specifiche aree del cervello che controllano il piacere, oltre alle aree che controllano il sonno o l'umore". "Conoscendo i recettori, le cellule e i percorsi, si puó imparare a sviluppare terapie per ridurre la brama e il desiderio costante di zuccheri che alla fine portano a disturbi metabolici".

Allo stesso modo anche le terapie legate all'intestino per una migliore salute mentale sono nelle fasi nascenti. L'intestino produce il 95% della serotonina del corpo, nota per il suo ruolo di stabilizzatore dell'umore. Da questo punto di vista si stanno esaminando il potenziale per trattare la depressione e l'ansia prendendo appunto di mira le molecole di serotonina con composti non assorbibili posti direttamente nell'intestino in modo che raggiungano solo il rivestimento dell'intestino.

In questo modo, i trattamenti per la salute mentale potrebbero avere meno effetti collaterali. Alcuni problemi sono legati all'intestino, come l'obesità e la sindrome dell'intestino irritabile, ma altri invece sono molto meno ovvi, come l'osteoporosi e il disturbo da stress post-traumatico.

La serotonina non gioca sempre un ruolo positivo nell'intestino. Gershon l'ha chiamata “la spada e lo scudo dell'intestino” perché può fare tanto male quanto bene. Ad esempio, "troppa serotonina intestinale fa male alle ossa".

È stato dimostrato che i popolari antidepressivi che aumentano la serotonina riducono la densità ossea e aumentano il rischio di fratture. I ricercatori stanno studiando se potrebbero essere in grado di rafforzare le ossa limitando la serotonina nell'intestino.

Il lavoro di Gershon ha anche portato a una migliore comprensione di come la serotonina aiuti la comunicazione tra l'intestino e il cervello e il suo ruolo nei processi digestivi. Ciò ha aiutato i ricercatori a esplorare modi per trattare problemi come la sindrome dell'intestino irritabile e la nausea associata alla chemioterapia.

Mentre i ricercatori continuano a cercare risposte, Gershon consiglia alle persone di seguire le linee guida stabilite per mantenere l'intestino e il cervello in buone condizioni:"Perdere peso se necessario e mangiare molte fibre per mantenere l'intestino in funzione".

Anche i comportamenti di stile di vita come l'attività fisica regolare, il non fumare e il mantenimento della pressione sanguigna, dei livelli di zucchero nel sangue e di colesterolo nell'intervallo sano aiutano a sostenere una buona salute del cervello.