Andrea Gioè “ANDREA! (…STO RINASCENDO)” è il terzo singolo estratto dall’ album “l’ottimista!”

Un viaggio nell'autobiografia raccontata in musica del cantautore palermitano.

Tra le 250 canzoni composte dal 1994 ad oggi “Andrea! (…sto rinascendo)” è sicuramente la canzone più importante per l’artista. Prodotto da Marco Bianchetti per A.G. Production, il singolo rappresenta a pieno l’anima del 7' album pubblicato da Gioè.

Il disco intitolato “L’Ottimista!”, fuori da settembre 2018, è un progetto pop-rock che disegna un cantautore più maturo, deciso e consapevole delle sue scelte vocali.

Un viaggio tra le sue composizioni dal 2002 ad oggi tra nuove canzoni come "XXL Man!", "Premura", "Nel bene e nel male" e "Tu seras le Midi"; e brani storici appositamente ri-arrangiati e ricantati come "Andrea! (...sto rinascendo)", "Balla amore" e "Yara & Sara".

BIO

Andrea Gioè, cantautore palermitano. Scrive canzoni dal 1994. Compone la sua prima canzone a 10 anni. Dal 2003 da autodidatta suona la chitarra e dal 2011 suona anche l'ukulele.

Le sue radici musicali provengono da Claudio Baglioni, Moses, Litfiba, Umberto Maria Giardini (ex Moltheni), Ligabue, Simona Molinari, Mark Knopfler, Johnny Hallyday, Iz'Kamakawiwo'ole e Fabrizio Moro.

Nel 2004 studia canto con Tosca, Fabiana Rosciglione, Maria Grazia Fontana e Gabriella Scalise presso Cinecittà Campus.

Nel 2007 con "Stringerti di più" partecipa al Festival di Castrocaro.

Il 13 giugno 2009 pubblica il suo 1°album "A testa alta!" (Distribuzione digitale Pirames International s.r.l. Il 18 Ottobre 2010, per la prima volta Andrea Gioè entra nell'importante classifica di Youtube "#92 - I più visti (in assoluto) - Partner". Il 24 Marzo 2011 L'EP "La mia unica follia" è tra gli album consigliati da Mondadori e si mantiene al 10°posto degli album più venduti per più di un mese. Il 4 Gennaio 2012 - Il canale ufficiale Youtube di Andrea Gioè supera le 100000 visualizzazioni. Amore, vita, religione ed attualità sono alcuni dei temi che raccontano, il secondo lavoro discografico di Andrea Gioè, "Tempo al tempo" (2012) distribuzione digitale Pirames International s.r.l. che entra a fare parte della prestigiosa cerchia degli "Album più scaricati di TV Sorrisi e Canzoni Music Shop" piazzandosi al 14°Posto in classifica.

Il 16 Giugno 2013 esce "Andrea Gioè & Friends - Istinto paterno" un triplo disco che racchiude nuove canzoni, bootleg e brani del cantautore palermitano ricantati da altri artisti emergenti tra Francia, Costa Rica, Russia e Italia. Dal 16 al 19 Ottobre 2014 Andrea per la prima volta partecipa alla prestigiosa Accademia di "Area Sanremo". Il 12 Novembre 2014 presso il Palafiori di Sanremo, Andrea esegue per la prima volta "Ritrovarsi o Retroversi" davanti l'attenta giuria di Area Sanremo composta da Roby Facchinetti, Giusy Ferreri e Dargen D'Amico.

"Ritrovarsi o Retroversi" è anche il quinto lavoro discografico di un Andrea Gioè molto introspettivo, duro e diretto.

Il 24 Dicembre 2015 esce SENZA TE (canzone presentata a Sanremo Giovani 2016) scritta insieme ad Angelo Avarello dei Teppisti dei Sogni.

L’11 Novembre 2016 esce il “BEST OF Andrea Gioè”. Il 30 Ottobre 2017 col brano "Premura" ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani 2018. L’11 Gennaio 2018 - Con i brani "Papà" e "Premura" ha partecipato alle selezioni di Musicultura 2018. Andrea ha l'onore di esibirsi per l'RDS Music Marathon di Milano presso i Giardini Indro Montanelli. Il 5 Aprile “Nel bene e nel male” entra alla 159°posizione su INDIE MUSIC LIKE. Il 19 Aprile, in anteprima esclusiva per il MEI, esce il relativo videoclip prodotto da Marco Bianchetti per A.G. Production.

Il 23 Maggio, in occasione della commemorazione della morte di Giovanni Falcone, Andrea è stato presente in veste di Speaker per Radio Cento Passi, affiancando Danilo Sulis. Il servizio è stato trasmesso dal TG1 in diretta dall'aula Bunker dell'Ucciardone di Palermo. Il 16 Giugno festeggia il suo compleanno suonando per il MEI a Piazza S. Domenico a Palermo in occasione della Festa della Musica insieme alla Teccà Band.

Il 28 Giugno Nel bene e nel male sale alla 54°posizione su INDIE MUSIC LIKE.

Il 9 Luglio Balla amore entra alla 154°posizione su INDIE MUSIC LIKE.

Il 17 Luglio Balla amore entra alla 113°posizione su INDIE MUSIC LIKE. Grande record per Andrea che scala ben 41 posizioni in poco tempo!

Il 30 Luglio Balla amore sale alla 105°posizione su INDIE MUSIC LIKE.

Adesso sta lavorando in studio per finalizzare il suo nuovo album "L'Ottimista!" che uscirà il 14 Settembre 2018.

