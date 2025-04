Giovedì 24 aprile alle ore 21, nella splendida cornice della Pieve di San Casciano a Cascina, il Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn presenta un appuntamento di assoluto rilievo: il concerto del Forte Trio, Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan, nella loro unica data toscana all’interno di una tournée italiana.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, al sostegno dell’Amministrazione comunale di Cascina, e alla collaborazione con Qazaqconcert e Astana Filarmonia. Il Festival è patrocinato dalla Regione Toscana e sostenuto dai Comuni di Cascina, San Giuliano Terme e Pisa.

Sul palco: Maxat Jussupov al violino, Murat Narbekov al violoncello, e Timur Urmancheyev al pianoforte. Tre artisti di altissimo livello, portavoce della cultura musicale kazaka, che sapranno trasportare il pubblico in un viaggio suggestivo tra le atmosfere delle steppe dell’Asia centrale.

Accanto a pagine di Arenskij e Rachmaninoff, il programma include composizioni di autori contemporanei kazaki e brani del repertorio folclorico tradizionale, testimoni di una cultura musicale tramandata oralmente per generazioni. Il Forte Trio è ambasciatore di questa tradizione, che si affianca ad un repertorio che spazia dalla musica barocca al romanticismo, fino al jazz.

Il Trio di Stato del Kazakistan tiene tournée e svolge un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, come il Conservatorio di Stato Čajkovskij di Mosca, la Filarmonica di Pechino, la Sala Cadillac di Shanghai, la Philharmonie di Berlino (con i Berliner Philharmoniker), la Salle Cortot a Parigi, la Sala Molière a Lione e inoltre in Italia, Finlandia, Malta, Georgia, Kirghizistan, Uzbekistan e anche nelle esotiche isole di Antigua e Barbuda.

Un ringraziamento speciale agli sponsor – Confartigianato Pisa, Mercatopoli e Lucia Faralli Studio – per il loro prezioso supporto.

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 / +39 347 8509620

email: [email protected]

www.fannymendelssohn.eu