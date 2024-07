Calamite una delle hit del 2024

Grande protagonista della finalissima di Miss Adriatico, la cantautrice Federica Pento ha incantato il pubblico di Montesilvano il 3 luglio al Teatro del Mare con una performance memorabile. La cantautrice abruzzese ha eseguito il suo successo "Calamite", ormai una delle hit più apprezzate del 2024, e ha offerto una toccante interpretazione della cover "Io vivrò (senza te)" di Lucio Battisti.

L'evento, patrocinato dal comune di Montesilvano, è stato una celebrazione di bellezza, talento e spettacolo, e la presenza di Federica Pento ha aggiunto un tocco speciale alla serata. La sua esibizione di "Calamite" ha infiammato il palco, confermando il suo status di astro nascente della musica italiana. Ma è stata la sua interpretazione del classico di Battisti a toccare profondamente il pubblico.

Federica ha spiegato: “Io vivrò (senza te) è un mio cavallo di battaglia. Ho cantato questo brano perché inizia con una frase che ho voluto sottolineare: ‘che non si muore per amore, è una gran bella verità’. E a Miss Adriatico questo pezzo l’ho dedicato a tutte le ragazze, spiegando che nel mondo attuale purtroppo invece è il contrario... molte donne muoiono per quello che credevano fosse amore” . Le sue parole hanno sottolineato un messaggio potente e necessario, che ha risuonato profondamente tra i presenti.

Federica Pento non è nuova a prestazioni che lasciano il segno. Conosciuta per la sua voce magnetica e per le sue canzoni che trasmettono autenticità e passione, ha già catturato l'attenzione del pubblico. La sua musica, capace di toccare corde profonde dell'anima, ha raccolto elogi da critici e fan per la sua profondità emotiva e la sua potente esecuzione.

La partecipazione di Federica Pento alla finalissima di "Miss Adriatico" è stata un momento culminante di una carriera in rapida ascesa. La sua capacità di combinare la potenza della musica con messaggi significativi le permette di emergere come una delle voci più promettenti e influenti della musica contemporanea italiana. Il pubblico di Montesilvano, emozionato e grato, non dimenticherà facilmente la serata in cui Federica ha cantato non solo con la voce, ma anche con il cuore.