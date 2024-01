La giornalista Mariù Adamo ha ospitato l'autore Giuseppe Cossentino nel suo salotto televisivo "Casa Mariù" su Tele A, per presentare il romanzo rivoluzionario "Passioni Senza Fine". Un'avventura narrativa tratta dall'omonimo radiodramma di fama mondiale, pluripremiato con diversi riconoscimenti e addirittura insignito di prestigiosi Oscar del web ai Rome Web Awards come miglior Web Soap e Miglior Sceneggiatura Drammatica.

Il volume è edito da Olisterno editore, collana Autorinediti e stampato da Grafica Elettronica.

"Passioni Senza Fine" è più di un romanzo, è una sfida coraggiosa alle convenzioni letterarie. L'autore, con audacia e sincerità, affronta tematiche scottanti come sesso, violenza, stupro, bisessualità, omosessualità, pedofilia e terrorismo. La trama si dipana tra i salotti dell'alta società napoletana e il torbido che si cela sotto la maschera di perfezione, gettando luce sulle contraddizioni della nostra società contemporanea.

Il cuore della storia batte nei giorni nostri a Napoli, seguendo le vicende intrecciate delle famiglie De Santis, Buonocore e Marasco. Ginevra De Santis, donna di ambizioni ardenti, s'innamora del seducente Brando Buonocore, dando vita a una trama avvincente che esplora gli amori senza età.

Cossentino afferma con fermezza: "È il romanzo delle tre S: sesso, soldi e sentimento, e nella vicenda non esistono personaggi positivi; ognuno è contro l'altro, pronto a tutto per affermare la propria ambizione ed individualità."

Il merito straordinario di Cossentino risiede nella creazione di personaggi autentici e complessi, descritti con maestria. Il romanzo è popolato da figure vivide come Walter, Fabio, Laura, il piccolo Sandro e Irene, che contribuiscono a rendere la storia ancora più coinvolgente e realistica.

"Passioni Senza Fine" è un inno alla narrativa coraggiosa, un romanzo che non teme di affrontare le sfide della società contemporanea, spingendosi oltre i confini convenzionali. Un viaggio indimenticabile attraverso l'anima di Napoli, che rimarrà impresso nella mente e nel cuore dei lettori.