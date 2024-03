Lunedì 11 marzo, dalle 17:30 alle 18:30, Marco Travaglia - Presidente e CEO di Nestlé Italia e Malta - sarà l’ospite d’onore del primo appuntamento di quest’anno con gli MBA CEO TALKS, format ideato per ospitare interviste one-to-one con C-Level dei diversi mercati industriali. Eventi speciali che rientrano nel programma del Master MBA “Strategia, Innovazione e Sostenibilità” di 24ORE Business School, un percorso progettato per giovani che desiderano distinguersi nel mondo del lavoro, con focus sulle principali aree manageriali necessarie per dirigere con successo un'organizzazione.

Oltre ai partecipanti al Master, 24ORE Business School offre la possibilità agli esterni interessati di seguire gratuitamente l’evento open in live streaming, previa registrazione. “Si tratta di un’occasione davvero unica, non solo per vivere in anteprima l'esperienza di aula, ma anche per ascoltare la testimonianza di chi, come Travaglia, sa cosa significhi guidare una grande azienda conciliando visione di breve e lungo termine, in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da scossoni economici, politici e sociali”, commenta Valerio Momoni, AD di 24ORE Business School.

Durante il CEO TALK, infatti, il Presidente di Nestlé sarà intervistato da Donatella Rampinelli, Founder di The Supply Chain Factory e docente di 24ORE Business School, per svelare ai partecipanti come impostare efficaci strategie di business, alla luce dei nuovi trend digitali.

I CEO TALKS sono parte integrante del percorso didattico degli MBA di 24ORE Business School, che in alcuni casi - come per l’intervista con Marco Travaglia - offre l’opportunità anche a chi non fosse iscritto al Master di poter assistere ad alcuni appuntamenti in presenza e/o in diretta live streaming, previa registrazione.

Per informazioni: emba@24orebs.com

Evento Open previa iscrizione al seguente link: https://www.24orebs.com/eventi/mba-ceo-talks-con-marco-travaglia-nestl-italia-e-malta-live-streaming-2024-03-11