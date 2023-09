Nella mattinata del 15 settembre un convegno su "Sostenibilità e cibo: Positive Food, una nuova proposta di etichettatura", nel tardo pomeriggio un incontro su spiritualità oggi, mentre a sera il critico d'arte Nicolas Ballario declina la parola "Spiritualità"accompagnato dalle musiche del quartetto "Archimia"



Dopo il successo e l'interesse internazionale ottenuto dalla partenza avvenuta il 28 luglio scorso da Canterbury, Gran Bretagna, punto di nascita della Via Francigena, "In cammino" rientra in Italia dove, nella giornata di venerdì 15 settembre 2023, appronterà la sua seconda tappa nello splendido scenario dell'Abbazia di Chiaravalle, in via Sant'Arialdo 102, alle porte di Milano.



"In cammino" è la speciale rassegna ideata e promossa da Livia Pomodoro che, in tre anni, dal 2023 al 2025, viaggerà attraverso l'Europa toccando 7 nazioni (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le maggiori e più prestigiose Abbazie del nostro continente, molte delle quali patrimonio Unesco. Al loro interno saranno organizzati spettacoli teatrali e musicali, recital e letture ispirate da parole e temi dedicati all'idea di viaggio e di pellegrinaggio, oltre a tavole rotonde e incontri con esperti e studiosi, protagonisti di buone pratiche del mondo bio. Non solo pellegrinaggio tradotto in chiave moderna, ma momento d'incontro e di conoscenza in questi luoghi senza tempo, simbolo della storia e della spiritualità europea, per giungere nel 2025 a Roma in occasione dell'Anno Santo.



"In cammino" ripercorrerà in ognuno dei tre anni le tre principali esperienze del viaggio: partire (2023), transitare (2024), arrivare (2025). In ogni singola tappa verrà declinata, in collaborazione con l'Istituto Treccani, una parola che farà da filo conduttore attivo per spettacoli, concerti e incontri allestiti nelle Abbazie.



La parola prescelta per Chiaravalle Milanese è "Spiritualità". Il programma della giornata del 15 settembre è così scandito: alle ore 10 visita guidata all'Abbazia; alle ore 11 convegno su "Sostenibilità e cibo: Positive Food, una nuova proposta di etichettatura", presieduto da Livia Pomodoro, titolare della Cattedra Unesco "Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion" presso l'Università Statale di Milano. Alle ore 19 incontro su spiritualità oggi, con la partecipazione del Rev.mo P. Stefano Zanolini, Abate di Chiaravalle, e del sociologo Mario Abis; alle 20,30 il critico Nicolas Ballario parlerà di spiritualità nell'arte contemporanea, accompagnato dalle musiche del Quartetto Archimia.



"E' importante che la nostra seconda tappa sia qui, nell'Abbazia di Chiaravalle, – ha sottolineato Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No'hma di Milano e ideatrice della rassegna – non solo punto di propagazione dell'insegnamento spirituale di San Bernardo, ma anche centro di attività agricole innovative all'epoca e culla di nascita di eccellenze gastronomiche della tavola italiana e del mondo. Spiritualità e agricoltura bio-sostenibile sono anche il futuro di un'umanità che deve tornare a credere in se stessa e a ritrovare i valori fondamentali della convivenza civile".



"In cammino" è tra gli eventi selezionati da S.E.R. Mons. Rino Fisichella per il Giubileo 2025, il cui motto è Pellegrini di Speranza, ed è realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione Grana Padano di recente costituzione da parte del Consorzio di Tutela del formaggio DOP, nonché Ente del Terzo Settore presieduto da Giuseppe Saetta e di cui Padre Stefano Zanolini, Abate di Chiaravalle, è il Vice Presidente.

Ci accompagnano nel nostro percorso l'Associazione Europea Vie Francigene (AEVF), patrocinata dal Consiglio d'Europa, e la rete delle Organic Cities impegnate nella diffusione di buone pratiche bio amiche dell'economia circolare.



Nel triennio, tappa dopo tappa, si formerà un'orchestra coinvolgendo musicisti e studenti dei conservatori dei territori delle Abbazie. L'orchestra "In cammino" avrà come nucleo iniziale il quartetto d'archi Archimia, fino ad arrivare a Roma nel 2025 con un organico orchestrale che eseguirà una composizione originale scritta per l'occasione dal Maestro Fabio Vacchi, fra i compositori più apprezzati e premiati a livello internazionale.



Abbazia di Chiaravalle

via Sant'Arialdo 102

Milano



Programma di venerdì 15 settembre



Ore 10.00 - Visita guidata all'Abbazia per i partecipanti al Convegno

Ore 11.00 - Convegno "Sostenibilità e cibo: Positive Food, una nuova proposta di etichettatura"



Introduce e presiede:

Livia Pomodoro - Titolare della Cattedra Unesco "Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion"

Saluto di:

Claudio Serafini - Direttore di Organic Cities Network Europe

Il contributo del Milan Center for Food Law and Policy nell'ambito delle attività della Cattedra Unesco dell'Università Statale di Milano.



Relazioni di:

Pier Filippo Giuggioli - Università Statale di Milano

Una nuova proposta di etichettatura alimentare

Giovanni Barbara - Università LUM Giuseppe De Gennaro, Bari

Formazione green. ESG: sustainability manager master



Sono inoltre annunciati interventi di:

Patrizio Bianchi – già Ministro dell'Istruzione, titolare della Cattedra Unesco "Education, Growth and Equality"

Paolo De Castro – già Ministro delle Politiche Agricole, Parlamentare Europeo

Riccardo Garosci – Presidente AICE (Associazione Italiana Commercio Estero)



Ore 19.00 – Le parole di "In cammino"

Incontro/Dibattito "Spiritualità oggi"

Ne dibattono:

Rev.mo P. Stefano Zanolini – Abate di Chiaravalle e vice-presidente Fondazione Grana Padano ETS

Mario Abis - Sociologo e docente IULM



Ore 20.30 - "La Spiritualità nell'arte contemporanea"

Nicolas Ballario – Critico d'Arte

Quartetto Archimia



Con il sostegno della Fondazione Grana Padano ETS