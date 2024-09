Dieci assunzioni, nuovo reparto cucina, ristrutturazione totale degli interni e apertura del nuovo “Pet Store” di fianco al supermercato, tutto dedicato alla cura e alimentazione degli animali: si presenta con tante novità il Conad Spesa Facile di Monselice, in via Cristoforo Colombo 79.

Il doppio taglio del nastro di Spesa Facile e Pet Store Conad avverrà giovedì 12 settembre a partire dalle 8,30 del mattino. Saranno presenti il Sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. Il parroco don Alessandro Fusari impartirà la benedizione ai presenti.

Lo Spesa Facile dà lavoro a un’ottantina di persone e ha una superficie complessiva di vendita di quasi 3mila metri quadri, caratterizzati da una veste grafica completamente nuova ideata, progettata e realizzata da HMY Group. Il nuovo look creato ad hoc per lo Spesa Facile, diventerà distintivo per i punti vendita appartenenti a questo canale all’interno della rete CIA-Conad.

All’interno il cliente trova tutto quel che serve per ogni tipo di spesa: il reparto carni, la pescheria servita al banco e la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Conad riserva grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi del percorso “SìAmo Veneto”, prodotti che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere gli agricoltori, l’economia del territorio e l’ambiente. Lo Spesa Facile offre numerosi servizi, tra cui le casse veloci, la spesa online, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito.

Il nuovo Pet Store, dal canto suo, mette a disposizione migliaia di referenze per tutte le necessità degli amici animali e servizi su misura, come l’incisione immediata di medagliette e la bilancia per la pesatura.

Gli orari di apertura di entrambi i negozi sono da lunedì a sabato dalle 7 alle 21, la domenica dalle 8.00 alle 20.30

«Il nostro formato Spesa Facile — dice l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta — offre ai clienti la massima convenienza tutti i giorni dell’anno, con la garanzia delle grandi marche e la qualità dei prodotti a marchio Conad, senza promozioni, ma con prezzi bassi quotidiani. Da oggi è affiancato dalla nostra insegna specializzata Pet Store, che garantisce un assortimento vastissimo, prezzi molto competitivi e la presenza di personale appositamente formato. Siamo già al lavoro per ampliare ancora l’offerta su Monselice, con l’apertura del nuovo bar ristorante Con Sapore Conad che taglierà il nastro a fine ottobre».