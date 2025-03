Il calcio internazionale ha assistito alla conclusione di uno dei capitoli più controversi della sua storia: l’incubo giudiziario che ha coinvolto Sepp Blatter e Michel Platini. Dopo dieci anni di battaglie legali, finalmente il caso noto come “Fifa-gate” ha visto l’assoluzione definitiva dei due protagonisti principali. Una vicenda che ha scosso le fondamenta del calcio, con implicazioni che vanno ben oltre la carriera dei singoli. Ora, con le loro vite finalmente libere dalle accuse di corruzione, l’interrogativo che sorge spontaneo è: potrebbe essere proprio Platini la chiave di volta per la Juventus, una delle squadre che più ha sofferto la crisi del calcio negli ultimi anni, per ritornare a dominare il panorama calcistico internazionale?

Nel 2015, Blatter, l’ex presidente della FIFA, e Platini, l’ex presidente dell’UEFA e uno degli ex calciatori più amati di sempre, furono coinvolti in uno scandalo che minacciò di distruggere le loro carriere. Accusati di corruzione per un pagamento sospetto di 2 milioni di franchi svizzeri, ricevuti da Platini per una consulenza, i due furono estromessi dai loro ruoli di vertice. L’inchiesta portò a decenni di battaglie legali che non solo devastarono la loro reputazione, ma ebbero anche un impatto devastante sull’intero calcio mondiale.

Oggi, dopo un lungo calvario, la Corte d’Appello di Muttenz, in Svizzera, ha ribaltato le decisioni precedenti, assolvendoli definitivamente. Un verdetto che restituisce loro l’onore, ma che giunge troppo tardi per poter riaccendere le loro ambizioni. Platini, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato che la sua assoluzione non cambierà nulla: “Mi è stato impedito di diventare presidente della FIFA. Ora il mio onore è tornato, ma sono troppo vecchio per nuove responsabilità”.

Ma potrebbe esserci ancora spazio per Platini in un calcio che sta cambiando? Nonostante le sue parole di rassegnazione, la sua esperienza e la sua visione del gioco potrebbero rappresentare un vantaggio per una squadra come la Juventus, che sta attraversando una fase di transizione. La Vecchia Signora, pur mantenendo una solida posizione in Italia, ha perso il suo slancio in Europa, dove la competizione si fa sempre più feroce. In questo scenario, Platini potrebbe essere la figura che manca: un Presidente esperto e competente per riportare la Juventus ai vertici del calcio europeo.

La sua lunga esperienza nella gestione del calcio internazionale, il suo legame storico con la Juventus come calciatore e il suo profondo conoscimento delle dinamiche globali potrebbero rivelarsi cruciali. Platini potrebbe essere il collegamento ideale per la Juventus, un club che ha sempre cercato di eccellere non solo sul piano tecnico ma anche in termini di gestione e visione internazionale. Le sue competenze potrebbero permettere alla squadra bianconera di navigare meglio le acque turbolente della gestione delle competizioni europee e delle nuove sfide finanziarie.

Inoltre, la sua relazione con la Juventus, dove ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera da giocatore, lo pone in una posizione privilegiata per svolgere un ruolo di guida. La nostalgia per i suoi anni migliori e la consapevolezza di ciò che serve per far risorgere il club potrebbero rappresentare un punto di forza per la squadra. Platini potrebbe anche portare una prospettiva unica nella gestione del mercato, nelle trattative e nella costruzione di un progetto sportivo di lungo termine.

Il futuro della Juventus potrebbe trarre beneficio dall’esperienza e dalla visione di un uomo che ha vissuto il calcio da ogni angolo, affrontando sfide legali e professionali di portata storica. La Juventus sta cercando di reinventarsi e riscoprire quella leadership che l’ha resa uno dei club più vincenti d’Europa, e Platini, con il suo know-how, potrebbe essere l’uomo giusto per contribuire a costruire una nuova era per il club torinese.

La sua esperienza e la sua visione potrebbero ancora essere un “asso nella manica” per una Juventus ancora distante anni luce dai fasti di un tempo che fu!