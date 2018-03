Costez: 16/2 Always in My Head @ Hotel Costez - Cazzago (BS), 17/2 Rudeejay (dj) e Faber (voice) @ Nikita #Costez - Telgate (BG)

Il weekend di Hotel Costez - Cazzago (BS) e di Nikita #Costez - Telgate (BG) è decisamente interessante.

Si parte venerdì 16 febbraio 2018 all'Hotel Costez - Cazzago (BS) con la festa Always in your Head. Infatti la situazione, decisamente happy, ovvero divertente, come dice il titolo, resta sempre in testa. Al mixer NZ Nicola Zilioli, alla voce Mapez. Ingresso libero e cons. facoltativa, dalle 23 circa.

Al grande Nikita #Costez - Telgate (BG), invece sabato 17/2 arrivano Rudeejay (dj) e Faber (voice). Faber è senz'altro uno dei vocalist italiani più affermati. Rudeejay invece ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze ed i dj Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro. Ha remixato brani di Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, collaborato con Gabry Ponte, VINAI, DJs from Mars… Inoltre, il primato che lo ha visto come unica conferma in console per dieci anni consecutivi al Papeete di Milano Marittima, in un viaggio che lo porta ovunque in Italia ma anche in Austria, Spagna, Svizzera, Croazia. Da deejay a produttore, col progetto di lancio 'Omonimo' per "Wanna B Like A Man" e "Two" seguiti dalla hit "The Rhythm Is Magic" che oltrepassa il milione di visualizzazioni complessive su YouTube, quindi soprattutto anticipatore di un futuro sempre più social in cui Rudeejay si è dedicato a mash-up e bootleg provocando immediatamente l'ennesimo boom d'interazioni, fino a sentirli passare durante il leggendario festival Tomorrowland.

info e prenotazioni: 3335227902

www.hotelcostez.com francybattaglia@gmail.com App: Hotel Costez

www.facebook.com/HotelCostezGiardiniEstivi

https://www.instagram.com/hotelcostez/

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (disco)

via dei Morenghi 2 Grumello del Monte (BG)

A4: Grumello Telgate (il locale è ben visibile dell'autostrada, di fronte al centro commerciale Conad)

Hotel Costez - Cazzago (BS) (dj bar)

via Pertini 2D / via Bonfandina - Cazzago San Martino (BS)

A4: Rovato