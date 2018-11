Selframes espone ad Arkeda 2018, mostra d’Oltremare di Napoli

Selframes, il sistema costruttivo brevettato per complementi d'arredo ed installazioni di interni ed esterni, è presente anche quest’anno ad Arkeda 2018 la mostra convegno dell’architettura, edilizia, design ed arredo.



Selframes nasce quasi come un gioco. L'ideatrice, infatti, sin da bambina ha avuto modo di appassionarsi a giochi come Lego, Geomag, Meccano che hanno stimolato la sua curiosità e creatività.

Scegliere elementi e comporli assieme, in maniera intuitiva, portano un bambino come un adulto a vivere un momento di grande auto realizzazione.