Sabato 12 novembre 2022 al Bolgia di Bergamo prende vita un altro evento dedicato all'eccellenza della musica elettronica. Arriva il top dj tedesco Len Faki, artista che è cresciuto a livello internazionale anche grazie al supporto del pubblico di un un top club come il Bolgia.

Sinonimo di potenza, personalità ed innovazione musicale in studio come in console, Len Faki è, fin dal 2004, una delle colonne del Berghain, leggendario club berlinese. Sperimentatore instancabile, la sua visione di musica elettronica si estende a 360 gradi, pur avendo come baricentro, da sempre, la techno.

Per capire quanto ami spingersi verso confini musicali sempre nuovi, basta ascoltare la recente raccolta "Open Space Volume 2", pubblicata dalla sua etichetta Figure. Oltre ai brani dei talenti della label, ecco "Flew Away" dello stesso Len Faki, un vero viaggio ipnotico. Da Cocoon al Tomowland passando per l'Awakenings, Len Faki ha fatto scatenare i più importanti locali e festival del pianeta.

Dopo la tappa al Bolgia, Len Faki fa ballare il Nordstern di Basilea, in Svizzera, il 18/11. Mentre il 26 novembre 2022 vola a Melbourne, in Australia, per Festival X Melbourne con, tra gli altri, Calvin Harris, Boys Noize, Nina Kraviz, Green Velvet e Franky Rizardo.

Con Len Faki in Main Room al mixer del Bolgia il 12 novembre '22 c'è pure Alex Rubino, uno degli artisti che da sempre incarna il sound del club. Con loro anche MuDdler, Andrea Melzi, Alessandro Quara. Mentre nella Lab Room ecco la musica di Armian, Degio, Giorgia Joy, Mikk, Milo Bosco, Neghesti, Pando b2b NMJ. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede protagonista Len Faki il 12/11/22 al Bolgia di Bergamo è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza del Bolgia di Bergamo. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Sam Paganini, Pan-Pot, Blackchild, I Hate Models, Marco Faraone, Len Faki, Joseph Capriati, Deborah De Luca e Anfisa Letyago.



Info e prenotazioni: https://www.bolgia.it/len-faki/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino