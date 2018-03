I sorteggi per i quarti delle Coppe Europee. Sfide complicate per Roma e Juventus, più fortunata la Lazio

È vero, mancano Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester United... ma a parte questo, almeno sei delle otto squadre sono quelle che ci saremmo attesi di veder approdare ai quarti di Champions League: Siviglia e Roma sono state le sorprese. Pertanto, arrivati a questo punto, difficile dire quale fosse la squadra più o meno "conveniente" da poter incontrare.

Va però detto che, viste le prestazioni in questa stagione, Manchester City, Real Madrid e Barcellona erano quelle che tutti avrebbero voluto evitare. Purtroppo per Roma e Juventus non è stato così. Scansato l'undici di Guardiola, Roma e Juventus ai quarti se la dovranno vedere, rispettivamente, contro Barcellona e Real Madrid.





Questi i sorteggi degli incontri dei quarti di Champions League che all'andata si giocheranno il 3 e il 4 aprile, mentre le partite di ritorno si disputeranno il 10 e l'11 aprile:

Barcellona (ESP) - Roma (ITA)

Siviglia (ESP) - Bayern Monaco (GER)

Juventus (ITA) - Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG) - Manchester City (ENG)





Tra Barcellona e Roma (4 e 10 aprile) sono quattro gli incontri disputati con 2 pareggi e una vittoria per parte. Però la vittoria degli spagnoli coprrisponde al match più recente, relativo alla fase a gironi di Champions del 2015/16, dove il Barcellona ha vinto 6-1 al Camp Nou, campo dove è imbattuto da 12 partite contro squadre italiane. Ed è persino inutile rammentare le percentuali di Messi in questo ultimo scorcio di stagione.

La sfida tra Juventus e Real Madrid (3 e 10 aprile) sarà il 20esimo incontro tra le due squadre. Nelle 19 partite precedenti, la Juventus ha vinto 8 volte, 9 il Real Madrid, mentre solo 2 sono stati i pareggi. Lo scorso anno questa è stata la partita della finale, che a Cardiff ha visto prevalere gli uomini di Zidane per 4-1.

Se per la Roma il passaggio del turno sembra un ostacolo insuperabile, per la Juventus le percentuali sono alla pari di quelle del Real Madrid.





Ma in Europa c'è anche la Lazio che si giocherà i quarti di Europa League con una buona possibilità di passare il turno.

Questi gli accoppiamenti di Europa Legue con le partite che si svolgeranno, tra andata e ritorno, il 5 e il 12 aprile:

Lipsia - Marsiglia

Arsenal - CSKA Moskva

Atlético Madrid - Sporting CP

Lazio - Salisburgo

A prima vista, la Lazio parrebbe avere un avversario alla sua portata. Ma seppure non una squadra dal grande passato europeo, gli austriaci del Salisburgo hanno comunque superato gli ottavi eliminando il Borussia Dortmund... non una squadra qualunque!