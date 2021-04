Il Commissario della Sezione di Milo (CT) del Movimento Sociale Fiamma Tricolore Andrea Bonanno ha protocollato al Sindaco una richiesta di apertura di uno sportello di sostegno ai cittadini sovraindebitati.

La Legge n.3 del 2012, permette ai richiedenti varie forme di sgravio per i soggetti che non possono più far fronte ai debiti contratti con istituti bancari e fisco.

Il Segretario Regionale Mario Settineri ha disposto che l'importante iniziativa, di notevole interesse sociale, sia effettuata in tutti i comuni siciliani ove non sia già stata attivata, con l'auspicio che sia posta in essere su tutto il territorio nazionale.

La Segreteria Regionale è a disposizione di tutti i responsabili regionali per eventuali chiarimenti.



MSFT Sicilia

Ufficio Stampa