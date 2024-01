Riapre finalmente il Monte di Pietà, uno dei più suggestivi luoghi del patrimonio storico architettonico messinese, edificato a partire dal 1616 e restaurato nel 1979, dopo i gravi danni subìti dopo il terremoto del 1908.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco metropolitano di Messina Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio, il dirigente della IV Direzione “Edilizia Metropolitana” Biagio Privitera, il Comandante della Polizia metropolitana Giovanni Giardina, il Presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi, il Vicesindaco Salvatore Mondello, Assessori, Consiglieri comunali e rappresentanti delle Partecipate comunali.

Il suggestivo complesso monumentale sarà sede di eventi e manifestazioni culturali, che renderanno la location uno dei luoghi di maggior attrazione per la cittadinanza e per i numerosi turisti in transito da Messina. La serata è proseguita con le performance di immagini, suggestioni e parole di Carlo Spinelli e Martina Costa, per la regia di Antonio Vitarelli, e con esibizioni di musica tradizionale folkloristica.

I momenti d’intrattenimento sono stati accompagnati da degustazioni di dolci artigianali tipici messinesi preparati dal maestro pasticcere Lillo Freni.

“Viene finalmente restituito alla città e al territorio.” – ha dichiarato Basile – “Un luogo di straordinaria bellezza con una cerimonia, che, anche simbolicamente, abbiamo collocato all’inizio del nuovo anno. Negli spazi del Monte di Pietà saranno programmati non solo eventi; ma anche momenti aggregativi e spazi ricreativi e culturali, di cui il nostro territorio ha estremo bisogno.

Quello di oggi vuole essere un nuovo importane tassello nel percorso di riscoperta e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale, storico e della bellezza del nostro territorio”.