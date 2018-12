Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente: il fratello di Honor View 20 con foro nel display e tripla fotocamera

Molto probabilmente il prossimo anno vedremo tantissimi smartphone con un foro nel display. Huawei non vuole certo rimanere indietro e, infatti, ha presentato il Huawei Nova 4. Questo smartphone è il primo dispositivo Huawei con il foro nel display, ma non è il primo in assoluto dell'azienda. Infatti, qualche giorno fa è stato presentato Honor View 20 e come sappiamo il marchio Honor è controllato da Huawei.

Ma le caratteristiche in comune tra questo Huawei Nova 4 ed Honor View 20 non si fermano solamente al foro nel display, tanto che, a dirla tutta, i due dispositivi dovrebbero essere addirittura identici.



Queste le caratteristiche del prodotto:

Display 6.4″ FullHD+

CPU Kirin 970

GPU Mali G72 MP12 Ram 8GB

memoria interna 128GB sistema operativo: Android 9.0 Pie con interfaccia personalizzata EMUI 9.0.1

connettività dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS

tripla fotocamera posteriore: 48MP + 16MP + 2MP, flash LED

fotocamera frontale 25MP

batteria 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida

lettore di impronte digitali, USB di tipo C