Toronto International Film Festival 2019, vince Jojo Rabbit la discussa pellicola sul regime nazista

Annualmente al Toronto International Film Festival (conosciuto come TIFF) partecipano tutti i film che poi diventeranno i protagonisti dell'Award Season che anticipa i verdetti della Notte degli Oscar. Ragion per cui ogni anno c'è molta attesa per l'annuncio del vincitore.

Basti pensare che nella storia del TIFF il vincitore del People Choice Award ha vinto poi l’Oscar come miglior film ben 6 volte (Momenti di gloria, American Beauty, The Millionaire, Il discorso del Re, 12 anni schiavo, Green Book), come miglior documentario 1 volta (Best Boy), come miglior film straniero 7 volte (The official story, L’albero di Antonia, La vita è bella, La tigre e il dragone, Tsotsi, Una separazione, Roma).

Quest'anno a vincerlo è stato Jojo Rabbit, irriverente commedia di Taika Waititi sul regime nazista, che è di fatto il caso cinematografico dell’anno, complice uno script tagliente e allo stesso tempo brillante, destinato sicuramente a far discutere.