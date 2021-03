A seguito del repentino calo termico ed alle improvvise perturbazioni, che nelle ultime ore hanno determinato precipitazioni nevose sulle zone montane della provincia messinese, Palazzo dei Leoni si è immediatamente attivato per garantire la transitabilità delle arterie stradali di propria competenza. Coordinati dal responsabile Servizio Autoparco dott. Pietro Alito sono entrati in azione i mezzi ed il personale addetto alla viabilità della Città Metropolitana di Messina per assicurare la percorribilità stradale e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito. Gli ultimi dati forniti alle ore 10:00 di stamane confermano la piena fruibilità delle strade provinciali grazie alla costante azione dei mezzi spazzaneve e spargisale e attualmente il problema maggiore è costituito dalla formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature: in particolare gli interventi si sono concentrati sulle strade provinciali “Tripiciana”, di “Roccella Valdemone”, di “Montalbano Elicona” e di “Portella Gerasa”. Da lunedì inoltre si lavora per garantire la percorribilità sulle strade provinciali “Caronia-Capizzi”, “Cesarò”, “Ancipa” e sulla via di collegamento “Montalbano Elicona-Polverello-Favoscuro”.