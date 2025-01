Mercoledì 29 gennaio alle ore 10:00 nell’Aula consiliare del Palazzo municipale si terrà il sorteggio pubblico per la definizione dell’ordine dei soggetti con pari punteggio complessivo, che verranno inseriti nella graduatoria definitiva relativa al bando pubblico per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel Comune di Milazzo.

Nell’aprile del 2024 è stata già approvata la graduatoria provvisoria tra tutti coloro, che hanno presentato istanza nei termini. Adesso però, ai sensi del regolamento comunale occorrerà definire l’ordine dei soggetti con pari punteggio complessivo da inserire nell’elenco dal quale poter attingere in caso di alloggi liberi.

Successivamente la graduatoria sarà inviata anche all’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (I.A.C.P.) per gli adempimenti previsti quando si dovranno assegnare alloggi liberi.