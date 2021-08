Domenica 8 agosto 2021 al Domina Theatre di Domina Zagarella Sicily - Santa Flavia (Palermo) dalle 22 Fabiola Sciabbarasi presenta il suo libro "Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino Daniele". La serata è condotta da Giovanni Ciacci. Possono partecipare oltre agli ospiti del resort, anche coloro che cenano presso uno dei ristoranti di Domina Zagarella Sicily (prezzo medio 25 - 35 euro a persona, info e prenotazioni: 091 909249).

Questo libro, scritto da Fabiola Sciabbarasi con Mepi Danna, racconta Pino, il marito, il padre, il figlio Pino Daniele. E racconta l'artista come mai è stato raccontato prima. Lo racconta attraverso lo sguardo intenso e potente di Fabiola Sciabbarasi, sua moglie, mamma di tre dei suoi cinque figli. Fabiola e Pino si incontrano una sera a casa di Massimo Troisi. Una sera che ha cambiato la vita a entrambi. Questo è il loro viaggio, l'amore, la famiglia, i valori condivisi, un progetto che si è riempito di eventi intimi e quotidiani, quelli di Pino Daniele uomo ma anche di successi straordinari, di dischi, di tour, di collaborazioni, di America. Fabiola riesce, con estrema lucidità, a svelarsi attraverso la narrazione di tutta la bellezza, la fragilità, la dedizione, l'entusiasmo e il privilegio dell'essere stata accanto a Pino, ogni giorno, per vent'anni.

Non è un'estate come tutte le altre, ma divertirsi e rilassarsi di fronte al mare, per gli ospiti di Domina Zagarella Sicily, struttura deluxe situata a Santa Flavia (PA), è facile. Insieme ad un paesaggio che emoziona e ad una struttura d'eccellenza (...), Domina Zagarella Sicily propone ogni sera o quasi propone eventi, presentazioni, divertimento... oltre che dinner show d'eccellenza. C'è una bella notizia anche per chi non soggiorna all'interno della struttura e abita o è in vacanza in una zona bellissima, ricca di cultura e non solo di splendide spiagge: gli spettacoli ed i dinner show di Domina Zagarella Sicily sono aperti a tutti, non solo agli ospiti del resort.

Ecco alcuni degli altri eventi già in programma al Domina Zagarella Sicily

Venerdì 6 agosto ancora Giovanni Ciacci presenta il suo libro "Favole Arcobaleno", insieme all'influencer Rosa Perrotta al compagno Pietro Tartaglione, ospiti del resort da qualche giorno



Sabato 7 agosto invece sul palco di Domina Theatre va la celebre showgirl Matilde Brandi, che si racconterà in una chiacchierata rilassante a bordo piscina



Martedì 10 agosto 2021 Giovanni Ciacci torna sul palco per raccontare un altro suo libro, "La Contessa"

Già in programma dal 10 al 13 settembre 2021 un torno internazionale di Beach Soccer di livello assoluto. Tra le formazioni presenti, quelle di Italia, Perù, Brasile ed un'altra formazione in via di definizione. Tutti i dettagli sono disponibili qui: https://www.italiabeachsoccer.com/.

Domina Zagarella Sicily

Via Nazionale, 77

90017 Santa Flavia PA

tel. 091909249

https://www.dominasicily.com/